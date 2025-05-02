Трамп назвав "абсурдними" ініціативи демократів щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп відповів критикою на чергову ініціативу демократів щодо імпічменту, назвавши їхні дії "абсурдними". Про це очільник Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social, пише УНН.

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"Вони не мають жодного уявлення, за що мене можна піддати імпічменту. Можливо, за те, що я намагаюсь виправити те, що вони самі зруйнували: кордон, інфляція, Афганістан, Україна, Ізраїль…" - написав Трамп.

Він також заявив, що демократи "вийшли з-під контролю" та втратили не лише політичну впливовість, а й здоровий глузд. Двох конгресменів-демократів, які виступили з ініціативою імпічменту, Трамп назвав психами.

Окрім того, президент США звинуватив демократів у небажанні дозволити країні "одужати" та закликав республіканців розглянути можливість виключити з Конгресу ініціаторів імпічменту.

"Чому ми дозволяємо їм використовувати імпічмент як зброю проти президента, який намагається врятувати країну?" - риторично запитав Трамп.

Він також нагадав про свою першу каденцію, під час якої демократи вже вдавались до таких ініціатив, і пообіцяв, що цього разу республіканці не дозволять їм "вийти сухими з води".

"Це повні нікчеми, які ненавидять нашу країну і все, що вона відстоює. Можливо, нам варто почати грати в цю гру з ними, і вигнати демократів за численні злочини, які вони скоїли", - написав Трамп.

Доповнення

Конгресмен-демократ Шрі Танедар ініціював імпічмент Трампу в Палаті представників США.