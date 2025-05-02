Трамп назвав "абсурдними" ініціативи демократів щодо імпічменту

$41.470.09
47.170.12
ukenru
ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр
05:30 • 7510 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

Ексклюзив
1 травня, 14:27 • 50701 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

1 травня, 12:24 • 125527 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
1 травня, 11:10 • 111070 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

1 травня, 10:25 • 121627 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
1 травня, 08:40 • 124388 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

1 травня, 04:00 • 306159 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

30 квітня, 21:58 • 158673 перегляди

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно

30 квітня, 15:17 • 171981 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 226640 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+10°
2м/с
54%
756 мм
Популярнi новини

Кабмін подав до Ради законопроєкт про ратифікацію угоди зі США щодо копалин

1 травня, 23:25 • 18121 перегляди

Угода про копалини багато в чому символічна, але для Трампа цього достатньо - CNN

01:04 • 11359 перегляди

США не скасовуватимуть санкції проти рф, але можуть ввести нові – Держдеп

02:53 • 10112 перегляди

Ізраїль завдав удару по території палацу президента Сирії в Дамаску

03:23 • 27336 перегляди

росія вивела у Чорне море цілу армаду кораблів з "Калібрами" - ВМФ

03:35 • 14953 перегляди
Публікації

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

06:22 • 3438 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

1 травня, 13:44 • 108969 перегляди

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

1 травня, 09:26 • 207076 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

1 травня, 04:00 • 306159 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 234959 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Оззі Осборн посилено готується до концерту Back to the Beginning попри негаразди зі здоров’ям

1 травня, 19:32 • 19712 перегляди

"Ця дитина стирає мене з екрану": Кіт Гарінгтон згадав роботу у кадрі з Беллою Ремзі у "Грі престолів"

1 травня, 19:09 • 21907 перегляди

Гейлі Бібер з’явилася на світському заході у Нью-Йорку після скандалу у мережі щодо наслідування Селени Гомес

1 травня, 16:52 • 23599 перегляди

Після фільмів Феррари та Герцога: режисер Такаші Мііке зніме нову версію "Поганого лейтенанта"

1 травня, 14:10 • 29179 перегляди

Донька Де Ніро оголосила про свій трансгендерний перехід: як відреагував зірковий тато

1 травня, 13:28 • 32255 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Трамп назвав "абсурдними" ініціативи демократів щодо імпічменту

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Дональд Трамп розкритикував ініціативу демократів щодо імпічменту, назвавши їхні дії абсурдними. Він звинуватив їх у небажанні дозволити країні одужати.

Трамп назвав "абсурдними" ініціативи демократів щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп відповів критикою на чергову ініціативу демократів щодо імпічменту, назвавши їхні дії "абсурдними". Про це очільник Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social, пише УНН.

Деталі

"Вони не мають жодного уявлення, за що мене можна піддати імпічменту. Можливо, за те, що я намагаюсь виправити те, що вони самі зруйнували: кордон, інфляція, Афганістан, Україна, Ізраїль…" - написав Трамп.

Він також заявив, що демократи "вийшли з-під контролю" та втратили не лише політичну впливовість, а й здоровий глузд. Двох конгресменів-демократів, які виступили з ініціативою імпічменту, Трамп назвав психами.

Окрім того, президент США звинуватив демократів у небажанні дозволити країні "одужати" та закликав республіканців розглянути можливість виключити з Конгресу ініціаторів імпічменту.

"Чому ми дозволяємо їм використовувати імпічмент як зброю проти президента, який намагається врятувати країну?" - риторично запитав Трамп.

Він також нагадав про свою першу каденцію, під час якої демократи вже вдавались до таких ініціатив, і пообіцяв, що цього разу республіканці не дозволять їм "вийти сухими з води".

"Це повні нікчеми, які ненавидять нашу країну і все, що вона відстоює. Можливо, нам варто почати грати в цю гру з ними, і вигнати демократів за численні злочини, які вони скоїли", - написав Трамп.

Доповнення

Конгресмен-демократ Шрі Танедар ініціював імпічмент Трампу в Палаті представників США.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Truth Social
Ізраїль
Афганістан
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Україна
Brent
$62.39
Bitcoin
$96,708.00
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$32.10
Золото
$3,259.95
Ethereum
$1,832.46