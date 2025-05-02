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Трамп назвал "абсурдными" инициативы демократов по импичменту

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал инициативу демократов по импичменту, назвав их действия абсурдными. Он обвинил их в нежелании позволить стране выздороветь.

Трамп назвал "абсурдными" инициативы демократов по импичменту

Президент США Дональд Трамп ответил критикой на очередную инициативу демократов по импичменту, назвав их действия "абсурдными". Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.

Детали

"Они не имеют никакого представления, за что меня можно подвергнуть импичменту. Возможно, за то, что я пытаюсь исправить то, что они сами разрушили: границу, инфляция, Афганистан, Украина, Израиль…" - написал Трамп.

Он также заявил, что демократы "вышли из-под контроля" и потеряли не только политическое влияние, но и здравый смысл. Двух конгрессменов-демократов, которые выступили с инициативой импичмента, Трамп назвал психами.

Кроме того, президент США обвинил демократов в нежелании позволить стране "выздороветь" и призвал республиканцев рассмотреть возможность исключить из Конгресса инициаторов импичмента.

"Почему мы позволяем им использовать импичмент как оружие против президента, который пытается спасти страну?" - риторически спросил Трамп.

Он также напомнил о своей первой каденции, во время которой демократы уже прибегали к таким инициативам, и пообещал, что в этот раз республиканцы не позволят им "выйти сухими из воды".

"Это полные ничтожества, которые ненавидят нашу страну и все, что она отстаивает. Возможно, нам стоит начать играть в эту игру с ними, и выгнать демократов за многочисленные преступления, которые они совершили", - написал Трамп.

Дополнение

Конгрессмен-демократ Шри Танедар инициировал импичмент Трампу в Палате представителей США.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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