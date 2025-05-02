Трамп назвал "абсурдными" инициативы демократов по импичменту

Президент США Дональд Трамп ответил критикой на очередную инициативу демократов по импичменту, назвав их действия "абсурдными". Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.

Детали

"Они не имеют никакого представления, за что меня можно подвергнуть импичменту. Возможно, за то, что я пытаюсь исправить то, что они сами разрушили: границу, инфляция, Афганистан, Украина, Израиль…" - написал Трамп.

Он также заявил, что демократы "вышли из-под контроля" и потеряли не только политическое влияние, но и здравый смысл. Двух конгрессменов-демократов, которые выступили с инициативой импичмента, Трамп назвал психами.

Кроме того, президент США обвинил демократов в нежелании позволить стране "выздороветь" и призвал республиканцев рассмотреть возможность исключить из Конгресса инициаторов импичмента.

"Почему мы позволяем им использовать импичмент как оружие против президента, который пытается спасти страну?" - риторически спросил Трамп.

Он также напомнил о своей первой каденции, во время которой демократы уже прибегали к таким инициативам, и пообещал, что в этот раз республиканцы не позволят им "выйти сухими из воды".

"Это полные ничтожества, которые ненавидят нашу страну и все, что она отстаивает. Возможно, нам стоит начать играть в эту игру с ними, и выгнать демократов за многочисленные преступления, которые они совершили", - написал Трамп.

Дополнение

Конгрессмен-демократ Шри Танедар инициировал импичмент Трампу в Палате представителей США.