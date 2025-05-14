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Майк Джонсон: прийняття Трампом літака від Катару у якості подарунку не порушує етику

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що отримання Трампом літака Boeing 747-8 від Катару не є етичною проблемою. Він назвав це звичайним пожертвуванням уряду США.

Майк Джонсон: прийняття Трампом літака від Катару у якості подарунку не порушує етику

Спікер Палати представників Майк Джонсон став на захист наміру президента США Дональда Трампа прийняти від Катару розкішно оздоблений Boeing 747-8, вартість якого оцінюється в 400 мільйонів доларів, у якості подарунка главі держави. Він заявив, що не вважає, що цей подарунок викликає етичні проблеми. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Перша велика закордонна поїздка Трампа на Близький Схід цього тижня викликала критику через низку ділових угод, які його родина уклала в регіоні, та через намір президента прийняти літака 747 від уряду Катару у якості подарунка. Він сказав, що тимчасово використовуватиме літак як борт номер один (Air Force One).

Джонсон назвав майбутній подарунок "не більш ніж звичайним пожертвуванням уряду США від іноземної держави, а не особистим подарунком Трампу".

Наскільки я розумію, це не особистий подарунок президенту, це подарунок Сполученим Штатам. Інші країни постійно дарують нам подарунки

 – сказав Джонсон.

Катар готується подарувати Трампу "літаючий палац" за 400 млн доларів - ЗМІ11.05.25, 20:33 • 11516 переглядiв

Він додав, що ділові операції родини Трампа в регіоні "повністю відкриті".

Вони (родина президента США Дональда Трампа - ред.) не намагаються нічого приховати

– сказав Джонсон у відповідь на запитання про те, чи схожа діяльність родини Трампа на вчинки сина президента Джо Байдена Хантера, якого законодавці-республіканці звинуватили в неправомірному наданні доступу до свого батька в обмін на ділові угоди.

Доповнення

Цього тижня Дональд Трамп здійснює турне по Саудівській Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратах — усіх країнах, де Trump Organization нещодавно шукала нові інвестиції. Сини Трампа керують Trump Organization, поки їхній батько займає керівну посаду в Білому домі.

Переобладнання катарського літака для Трампа може коштувати американцям понад 1 мільярд доларів - ЗМІ 14.05.25, 10:32 • 2552 перегляди

З минулого року бізнес родини Трампів оголосив про будівництво нової вежі Трампа в Дубаї, розкішного гольф-курорту в Катарі та проектів нерухомості в Ер-Ріяді.

Величезні прибутки Трампа та його родини від його різноманітних криптовалютних проектів, включаючи мемкоїн Трампа, стейблкоїн-проект, який приніс мільярди бізнесу, а також інші закордонні бізнес-угоди, викликали обурення з боку демократів, які назвали їх корумпованими.

Нагадаємо

Дональд Трамп підписав угоди з Катаром про економічне співробітництво на суму понад $1,2 трлн. Як заявили у Білому домі, ці угоди сприятимуть інноваціям, американському лідерству та виведуть Америку на шлях нового Золотого віку.

Лілія Набока

Лілія Набока

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