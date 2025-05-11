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Катар готується подарувати Трампу "літаючий палац" за 400 млн доларів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4000 перегляди

Королівська сім'я Катару планує подарувати Дональду Трампу літак Boeing 747-8, вартість якого оцінюється в 400 мільйонів доларів. Літак планують використовувати як новий Air Force One.

Катар готується подарувати Трампу "літаючий палац" за 400 млн доларів - ЗМІ

Королівська сім'я Катару готується подарувати президенту США Дональду Трампу реактивний літак Boeing 747-8, відомий як "літаючий палац". Про це повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

Адміністрація президента Дональда Трампа готується прийняти літак Boeing 747-8 від королівської родини Катару. Він може стати найдорожчим, коли-небудь запропонованим США іноземною державою.

Літак планують використовувати до закінчення терміну Трампа як новий Air Force One, після чого його передадуть фонду його бібліотеки.

За даними видання, офіційно про подарунок оголосять наступного тижня, коли Трамп відвідає Катар у межах свого першого закордонного візиту.

Такий безпрецедентний подарунок може викликати питання про його законність, адже американське законодавство забороняє урядовцям приймати дорогі подарунки від іноземних держав

- зазначає видання.

Джерела журналістів пишуть, що юристи Білого дому та Міністерства юстиції уже підготували правовий висновок для міністра оборони Піта Гегсета, у якому стверджують, що Міноборони має право прийняти цей літак як подарунок.

Авіаексперти оцінюють вартість літака приблизно в 400 мільйонів доларів без урахування додаткового обладнання для безпеки та зв’язку.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в травні полетить до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Його візит до трьох країн триватиме три дні.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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