Трамп відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ в травні: відомі дати

Дональд Трамп здійснить триденний візит до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ з 13 по 16 травня. Перед цим він відвідає Рим на похорон Папи Франциска.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в травні полетить до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Його візит до трьох країн триватиме три дні. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН. Я можу підтвердити дати поїздки президента на Близький Схід. З 13 по 16 травня він відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати - сказала речниця. Вона нагадала, що Саудівська Аравія мала стати першою країною, яку він відвідав би після інавгурації. Але обставини змінилися, тепер Трамп цими вихідними вирушає до Риму на похорон Папи Римського Франциска. За словами Керолайн Лівітт, 24 квітня Трамп прийме в Білому домі прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре. "Лідери двох країн обговорять питання торгівлі та регіональної безпеки. Це буде вже тринадцятий візит глави держави за час каденції президента Трампа", - зазначила Лівітт. Нагадаємо Дональд Трамп офіційно підтвердив, що разом з Меланією відвідає похорон Папи Франциска в Римі. Папа помер 21 квітня у віці 88 років, похорон триватиме дев'ять днів. Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані