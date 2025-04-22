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Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в мае: известны даты

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Дональд Трамп совершит трехдневный визит в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая. Перед этим он посетит Рим на похороны Папы Франциска.

Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в мае: известны даты

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в мае полетит в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Его визит в три страны продлится три дня. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.

Я могу подтвердить даты поездки президента на Ближний Восток. С 13 по 16 мая он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты

- сказала пресс-секретарь.

Она напомнила, что Саудовская Аравия должна была стать первой страной, которую он посетил бы после инаугурации. Но обстоятельства изменились, теперь Трамп в эти выходные отправляется в Рим на похороны Папы Римского Франциска.

По словам Кэролайн Ливитт, 24 апреля Трамп примет в Белом доме премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.

"Лидеры двух стран обсудят вопросы торговли и региональной безопасности. Это будет уже тринадцатый визит главы государства за время каденции президента Трампа", - отметила Ливитт.

Напомним

Дональд Трамп официально подтвердил, что вместе с Меланией посетит похороны Папы Франциска в Риме. Папа умер 21 апреля в возрасте 88 лет, похороны продлятся девять дней.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане22.04.25, 19:32 • 23786 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Йонас Гар Стёре
Белый дом
Рим
Папа Франциск
Дональд Трамп
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Саудовская Аравия
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