Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в мае: известны даты

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в мае полетит в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Его визит в три страны продлится три дня. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.

Я могу подтвердить даты поездки президента на Ближний Восток. С 13 по 16 мая он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты - сказала пресс-секретарь.

Она напомнила, что Саудовская Аравия должна была стать первой страной, которую он посетил бы после инаугурации. Но обстоятельства изменились, теперь Трамп в эти выходные отправляется в Рим на похороны Папы Римского Франциска.

По словам Кэролайн Ливитт, 24 апреля Трамп примет в Белом доме премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.

"Лидеры двух стран обсудят вопросы торговли и региональной безопасности. Это будет уже тринадцатый визит главы государства за время каденции президента Трампа", - отметила Ливитт.

Напомним

Дональд Трамп официально подтвердил, что вместе с Меланией посетит похороны Папы Франциска в Риме. Папа умер 21 апреля в возрасте 88 лет, похороны продлятся девять дней.

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