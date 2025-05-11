Катар готовится подарить Трампу "летающий дворец" за 400 млн долларов - СМИ
Киев • УНН
Королевская семья Катара планирует подарить Дональду Трампу самолет Boeing 747-8, стоимость которого оценивается в 400 миллионов долларов. Самолет планируют использовать как новый Air Force One.
Королевская семья Катара готовится подарить президенту США Дональду Трампу реактивный самолет Boeing 747-8, известный как "летающий дворец". Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.
Детали
Администрация президента Дональда Трампа готовится принять самолет Boeing 747-8 от королевской семьи Катара. Он может стать самым дорогим, когда-либо предложенным США иностранным государством.
Самолет планируют использовать до окончания срока Трампа как новый Air Force One, после чего его передадут фонду его библиотеки.
По данным издания, официально о подарке объявят на следующей неделе, когда Трамп посетит Катар в рамках своего первого зарубежного визита.
Такой беспрецедентный подарок может вызвать вопросы о его законности, ведь американское законодательство запрещает чиновникам принимать дорогие подарки от иностранных государств
Источники журналистов пишут, что юристы Белого дома и Министерства юстиции уже подготовили правовое заключение для министра обороны Пита Гегсета, в котором утверждают, что Минобороны имеет право принять этот самолет в качестве подарка.
Авиаэксперты оценивают стоимость самолета примерно в 400 миллионов долларов без учета дополнительного оборудования для безопасности и связи.
Напомним
Как ранее писал УНН президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в мае полетит в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Его визит в три страны продлится три дня.