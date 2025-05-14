Переобладнання катарського літака для Трампа може коштувати американцям понад 1 мільярд доларів - ЗМІ

Переобладнання катарського літака Boeing - 747 у новий Air Force One для президента США Дональда Трампа передбачатиме встановлення кількох надсекретних систем, коштуватиме більше ніж 1 мільярд доларів і займе роки. Про це УНН повідомляє з посиланням на NBC News.

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Троє авіаційних експертів в інтерв'ю NBC News заявили, що реконструкція комерційного 13-річного літака перевищить його поточну вартість у 400 мільйонів доларів. Проєкт також може не бути завершений до кінця терміну повноважень Трампа у 2029 році, коли очікується, що літак передадуть до президентського фонду бібліотеки Трампа.

Аналітик і консультант з питань комерційної та військової авіації Річард Абулафія сказав, що, на його думку, перетворення катарського реактивного лайнера на Air Force One коштуватиме мільярди і займе роки.

Авіаційні експерти називають Air Force One найскладнішим літальним апаратом на планеті. Літак призначений для використання як захищений центр зв'язку в небі, включаючи командування та управління ядерною зброєю, а також для того, щоб президент міг віддавати накази військовим та урядовим установам у разі війни чи іншої надзвичайної ситуації.

Експерти заявили, що ідея з реконструкцією не має фінансового чи практичного сенсу, враховуючи, що Boeing вже багато років займається переобладнанням двох літаків 747 для заміни нинішніх літаків Air Force One. Вони зазначили, що контракт на модернізацію катарського 747, ймовірно, дістанеться Boeing як його оригінальному виробнику.

Частину робіт може виконати компанія L3 Harris, яка спеціалізується на таких роботах. Вони, ймовірно, будуть виконуватися в Грінвіллі, штат Техас.

Нагадаємо

Дональд Трамп веде переговори з Катаром щодо передачі розкішного Boeing 747. Літак планують використовувати як новий "борт номер один".

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа готується прийняти літак Boeing 747-8 від королівської родини Катару. Він може стати найдорожчим, коли-небудь запропонованим США іноземною державою.

Такий безпрецедентний подарунок може викликати питання про його законність, адже американське законодавство забороняє урядовцям приймати такі дорогі подарунки.