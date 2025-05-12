"Це може зробити будь-хто": Трамп висловився щодо розкішного Boeing 747 від Катару

Президент США Дональд Трамп веде переговори з королівською родиною Катару щодо ймовірної передачі США розкішного лайнера Boeing 747. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

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Цей літак може стати найдорожчим подарунком, коли-небудь запропонованим США іноземною державою.

За даними американських ЗМІ, даний літак планують використовувати як новий "борт номер один" - це відбуватиметься до завершення президентського терміну Трампа. Очікується, що Трамп домовиться про літак під час свого візиту в Катар, який запланований цього тижня.

Водночас, як повідомляють ЗМІ США, подарунок Трампу є безпрецедентним за своїм характером і викликає запитання щодо законності. За оцінками деяких експертів, вартість літака складає приблизно 400 мільйонів доларів, без врахування додаткового обладнання для захисту зв’язку.

У пості в соціальних мережах у неділю президент США заявив, що Міністерство оборони отримає Boeing 747-8 від держави Перської затоки, щоб замінити "40-річний Air Force One". Трамп назвав цей крок "дуже публічною та прозорою угодою" і звинуватив демократів у бажанні заплатити "максимальну ціну" за літак.

Це може зробити будь-хто – заявив Трамп.

Нагадаємо

Королівська сім'я Катару планує подарувати Дональду Трампу літак Boeing 747-8, вартість якого оцінюється в 400 мільйонів доларів. Літак планують використовувати як новий "борт номер один".