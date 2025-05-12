"Это может сделать кто угодно": Трамп высказался о роскошном Boeing 747 от Катара

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с королевской семьей Катара относительно вероятной передачи США роскошного лайнера Boeing 747. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Этот самолет может стать самым дорогим подарком, когда-либо предложенным США иностранным государством.

По данным американских СМИ, данный самолет планируют использовать в качестве нового "борта номер один" - это будет происходить до завершения президентского срока Трампа. Ожидается, что Трамп договорится о самолете во время своего визита в Катар, который запланирован на этой неделе.

В то же время, как сообщают СМИ США, подарок Трампу является беспрецедентным по своему характеру и вызывает вопросы о законности. По оценкам некоторых экспертов, стоимость самолета составляет примерно 400 миллионов долларов, без учета дополнительного оборудования для защиты связи.

В посте в социальных сетях в воскресенье президент США заявил, что Министерство обороны получит Boeing 747-8 от государства Персидского залива, чтобы заменить "40-летний Air Force One". Трамп назвал этот шаг "очень публичной и прозрачной сделкой" и обвинил демократов в желании заплатить "максимальную цену" за самолет.

Это может сделать любой – заявил Трамп.

Напомним

Королевская семья Катара планирует подарить Дональду Трампу самолет Boeing 747-8, стоимость которого оценивается в 400 миллионов долларов. Самолет планируют использовать в качестве нового "борта номер один".