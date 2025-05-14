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Переоборудование катарского самолета для Трампа может стоить американцам более 1 миллиарда долларов - СМИ

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Реконструкция самолета для Трампа предполагает установку сверхсекретных систем и займет годы. Эксперты считают, что проект может не завершиться до конца срока его полномочий.

Переоборудование катарского самолета для Трампа может стоить американцам более 1 миллиарда долларов - СМИ

Переоборудование катарского самолета Boeing - 747 в новый Air Force One для президента США Дональда Трампа будет предусматривать установку нескольких сверхсекретных систем, будет стоить более 1 миллиарда долларов и займет годы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NBC News.

Детали

Трое авиационных экспертов в интервью NBC News заявили, что реконструкция коммерческого 13-летнего самолета превысит его текущую стоимость в 400 миллионов долларов. Проект также может не быть завершен до конца срока полномочий Трампа в 2029 году, когда ожидается, что самолет передадут в президентский фонд библиотеки Трампа.

Аналитик и консультант по вопросам коммерческой и военной авиации Ричард Абулафия сказал, что, по его мнению, превращение катарского реактивного лайнера в Air Force One будет стоить миллиарды и займет годы.

Авиационные эксперты называют Air Force One самым сложным летательным аппаратом на планете. Самолет предназначен для использования в качестве защищенного центра связи в небе, включая командование и управление ядерным оружием, а также для того, чтобы президент мог отдавать приказы военным и правительственным учреждениям в случае войны или другой чрезвычайной ситуации.

Эксперты заявили, что идея с реконструкцией не имеет финансового или практического смысла, учитывая, что Boeing уже много лет занимается переоборудованием двух самолетов 747 для замены нынешних самолетов Air Force One. Они отметили, что контракт на модернизацию катарского 747, вероятно, достанется Boeing как его оригинальному производителю.

Часть работ может выполнить компания L3 Harris, которая специализируется на таких работах. Они, вероятно, будут выполняться в Гринвилле, штат Техас.

Напомним

Дональд Трамп ведет переговоры с Катаром о передаче роскошного Boeing 747. Самолет планируют использовать в качестве нового "борта номер один".

Ранее сообщалось, что администрация Трампа готовится принять самолет Boeing 747-8 от королевской семьи Катара. Он может стать самым дорогим, когда-либо предложенным США иностранным государством.

Такой беспрецедентный подарок может вызвать вопросы о его законности, ведь американское законодательство запрещает чиновникам принимать такие дорогие подарки.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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