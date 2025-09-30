Трамп назвал остановку работы правительства США "вероятной" и обвинил демократов

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал прекращение работы правительства "вероятно вероятным", возложив вину за неизбежное прекращение финансирования на демократов, которых он обвинил в отказе отступить от своих требований, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Ничего нельзя избежать, но я бы сказал, что это, вероятно, вероятно", – заявил Трамп из Овального кабинета, добавив: "Я не видел, чтобы они хоть немного уступили".

Пессимистический прогноз появился после того, как встреча Белого дома с лидерами демократов в Конгрессе вчера завершилась тупиком из-за требований демократов относительно уступок в сфере здравоохранения.

Несколько часов спустя Трамп поделился расистским видео, созданным искусственным интеллектом, в социальных сетях, где высмеивал лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса и лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера, что еще больше углубило разногласия между двумя сторонами за считанные часы до крайнего срока 1 октября.

Во вторник Трамп снова нацелился на демократов, снова обвинив их без доказательств в стремлении "оказывать медицинскую помощь нелегальным иммигрантам".

Напомним

Госдепартамент планирует отправить в неоплачиваемый отпуск более половины своих сотрудников, работающих непосредственно в США, если федеральное правительство прекратит свою работу на этой неделе.

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты готовятся к вероятному шатдауну — прекращению работы государственных структур. В случае, если Конгресс до полуночи вторника не сможет принять закон о временном финансировании, правительство и его структуры будут вынуждены прекратить выполнение всех "необязательных" функций.