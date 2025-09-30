Трамп назвав зупинку роботи уряду США "ймовірною" та звинуватив демократів

Президент США Дональд Трамп у вівторок назвав припинення роботи уряду "ймовірно ймовірною", поклавши провину за неминуче припинення фінансування на демократів, яких він звинуватив у відмові відступити від своїх вимог, передає УНН із посиланням на CNN.

"Нічого не можна уникнути, але я б сказав, що це, ймовірно, ймовірно", – заявив Трамп з Овального кабінету, додавши: "Я не бачив, щоб вони хоч трохи поступилися".

Песимістичний прогноз з'явився після того, як зустріч Білого дому з лідерами демократів у Конгресі вчора завершилася глухим кутом через вимоги демократів щодо поступок у сфері охорони здоров'я.

Кілька годин потому Трамп поділився расистським відео, створеним штучним інтелектом, у соціальних мережах, де висміював лідера меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріса та лідера меншості в Сенаті Чака Шумера, що ще більше поглибило розбіжності між двома сторонами за лічені години до крайнього терміну 1 жовтня.

У вівторок Трамп знову націлився на демократів, знову звинувативши їх без доказів у прагненні "надавати медичну допомогу нелегальним іммігрантам".

Нагадаємо

Держдепартамент планує відправити в неоплачувану відпустку більше половини своїх співробітників, які працюють безпосередньо в США, якщо федеральний уряд припинить свою роботу цього тижня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати готуються до ймовірного шатдауну — припинення роботи державних структур. У випадку, якщо Конгрес до півночі вівторка не зможе ухвалити закон про тимчасове фінансування, уряд та його структури будуть змушені припинити виконання всіх "необов'язкових" функцій.