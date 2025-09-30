Трамп назвав зупинку роботи уряду США "ймовірною" та звинуватив демократів

$41.320.16
48.440.03
ukenru
17:35 • 3136 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
16:26 • 9430 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
13:32 • 26459 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 27562 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 38689 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 63918 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 32499 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 27009 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 23778 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21549 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4.6м/с
53%
758мм
Популярнi новини
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа30 вересня, 08:56 • 32046 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 35094 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 22029 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек30 вересня, 10:49 • 22952 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto13:09 • 17031 перегляди
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32 • 26453 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto13:09 • 17032 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 63916 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 77192 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 167854 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Ігор Терехов
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Харків
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані14:16 • 8568 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 22032 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 35096 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 29866 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 31551 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The Guardian
Північний потік
Ракетний комплекс "Панцир"
Spotify

Трамп назвав зупинку роботи уряду США "ймовірною" та звинуватив демократів

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення роботи уряду є "ймовірною", звинувативши демократів у відмові відступити від своїх вимог. Держдепартамент планує відправити більшість співробітників у неоплачувану відпустку, якщо федеральний уряд припинить роботу.

Трамп назвав зупинку роботи уряду США "ймовірною" та звинуватив демократів

Президент США Дональд Трамп у вівторок назвав припинення роботи уряду "ймовірно ймовірною", поклавши провину за неминуче припинення фінансування на демократів, яких він звинуватив у відмові відступити від своїх вимог, передає УНН із посиланням на CNN.

"Нічого не можна уникнути, але я б сказав, що це, ймовірно, ймовірно", – заявив Трамп з Овального кабінету, додавши: "Я не бачив, щоб вони хоч трохи поступилися".

Песимістичний прогноз з'явився після того, як зустріч Білого дому з лідерами демократів у Конгресі вчора завершилася глухим кутом через вимоги демократів щодо поступок у сфері охорони здоров'я.

Кілька годин потому Трамп поділився расистським відео, створеним штучним інтелектом, у соціальних мережах, де висміював лідера меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріса та лідера меншості в Сенаті Чака Шумера, що ще більше поглибило розбіжності між двома сторонами за лічені години до крайнього терміну 1 жовтня.

У вівторок Трамп знову націлився на демократів, знову звинувативши їх без доказів у прагненні "надавати медичну допомогу нелегальним іммігрантам".

Нагадаємо

Держдепартамент планує відправити в неоплачувану відпустку більше половини своїх співробітників, які працюють безпосередньо в США, якщо федеральний уряд припинить свою роботу цього тижня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати готуються до ймовірного шатдауну — припинення роботи державних структур. У випадку, якщо Конгрес до півночі вівторка не зможе ухвалити закон про тимчасове фінансування, уряд та його структури будуть змушені припинити виконання всіх "необов'язкових" функцій.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Гакім Джеффріс
Державний департамент США
Конгрес США
Білий дім
Дональд Трамп
Чак Шумер
Сполучені Штати Америки