Спикер Джонсон ведет переговоры с Белым домом по продвижению предоставления помощи Украине - конгрессмен

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом, готовясь к выполнению задачи по продвижению военного финансирования Украины и Израиля через Палату представителей, заявил в четверг высокопоставленный республиканец в Палате представителей Стив Скализ, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скализ сообщил журналистам, что Джонсон обсуждал с чиновниками Белого дома пакет мер, который будет отличаться от предложенного Сенатом пакета на 95 миллиардов долларов и включать несколько требований республиканцев. Это произошло после того, как Джонсон на несколько месяцев отложил предоставление помощи, которая бы обеспечила Украине крайне необходимые боеприпасы и вооружения, пытаясь найти подходящее время для продвижения пакета, который станет "болезненным" в политическом плане вопросом, чтобы его поднять, пишет издание.

"Соглашение достигнуто не было, - сказал Скализ. - Очевидно, что потребуется соглашение, достигнутое не только с Белым домом, но и с нашими собственными членами".

Спикер-республиканец, как указано, собирается поехать в клуб бывшего президента США Мар-а-Лаго во Флориде в пятницу, чтобы встретиться с Дональдом Трампом, и в последние недели консультировался с ним по финансированию Украины, чтобы заручиться его поддержкой - или по крайней мере помешать ему открыто выступать против пакета.

Сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин, который часто тесно сотрудничает с законодателями из Палаты представителей, заявил на этой неделе, что он и Трамп "подробно" говорили с Джонсоном о том, как продвигать помощь Украине. Неясно, окажет ли Трамп какую-то политическую поддержку, но Маллин сказал, что надеется убедить бывшего президента поддержать этот пакет, особенно сейчас, когда на карту поставлена работа Джонсона, пишет издание.

Член Палаты представителей - республиканец Марджори Тейлор Грин пригрозила попытаться отстранить Джонсона с должности спикера и предупредила, что увеличение финансирования Украины поможет ей доказать, что законодатели из Республиканской партии должны избрать нового спикера.

Между тем Джонсон ведет переговоры с Белым домом о законе, который "структурирует часть финансирования Киева в виде кредитов, откроет путь США к использованию замороженных активов российского центрального банка и будет включать другие изменения в политике", отмечает издание.

Джонсон также настаивает, чтобы администрация Байдена отменила паузу с выдачей разрешений на экспорт сжиженного природного газа. Иногда он также требовал изменения политики на границе США с Мексикой, говорится в публикации.

Лидер Демократической партии в Палате представителей Хаким Джефрис заявил в четверг, что "единственным путем вперед" для Палаты представителей является голосование по сенатскому пакету по национальной безопасности. Он также предположил, что демократы помогут Джонсону удержать молоток спикера, если он это сделает.

"Если мы хотим не дать путину победу в Европе, Палата представителей должна поступить правильно в пользу демократии и принять пакет помощи Сенату сейчас", - заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер в своей речи.

При этом указано, что, хотя демократы оказывают давление на Джонсона, чтобы тот поставил пакет Сената на голосование, они также могут разделиться относительно голосования, поскольку все больше выступает против отправки Израилю наступательного оружия.

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