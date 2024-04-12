Спикер Джонсон ведет переговоры с Белым домом по продвижению предоставления помощи Украине - конгрессмен

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Во время международной конференции в Вашингтоне американские эксперты поддержали "общественный план реформ" ветеранской политики в Украине.
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Программа еВідновлення: более 2 тыс. украинцев уже получили новое жилье
Более 2 тысяч украинцев получили новые квартиры и дома по программе "е-Відновлення", при этом чаще всего жилье покупают в Киевской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.
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Израиль готовится к возможной иранской атаке в ближайшие два дня, хотя Тегеран еще не принял окончательного решения.
Официально: Точицкого уволили, а Сибигу назначили первым замглавы МИД Украины
Кабинет министров Украины назначил Андрея Сибигу первым заместителем министра иностранных дел и Игоря Лоссовского заместителем председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести по цифровым вопросам, уволив Николая Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел и Игоря Лоссовского с предыдущей должности.
Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire
Великобритания рассматривает возможность отправить прототип лазерного оружия DragonFire в Украину до его запланированного развертывания в 2027 году, даже если оно не будет полностью доработано, чтобы ускорить процесс предоставления новых технологий для помощи украинской обороне.