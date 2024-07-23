Киев • УНН
Хаким Джеффрис и Чак Шумер поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от Демократической партии. Голосование за ее официальную номинацию состоится в начале августа перед съездом демократов.
Руководители демократических фракций в Палате представителей и Сенате США Хаким Джеффрис и Чак Шумер поддерживают выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от их партии. Об этом они заявили на совместной пресс-конференции, пишет NBC News, передает УНН.
Детали
В частности, Джеффрис заявил, что вице-президент США «готова, хочет и может вести нас в будущее».
Когда я разговаривал с ней (Харрис. - Ред.) в воскресенье, она сказала, что хочет получить возможность выиграть номинацию самостоятельно и сделать это снизу вверх, а не сверху вниз. Мы с Хакимом глубоко уважали это. Теперь, когда процесс пошел снизу вверх, мы собрались здесь сегодня, чтобы поддержать вице-президента Камалу Харрис
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Дополнение
Голосование за то, чтобы сделать Харрис официальным кандидатом в президенты от партии, состоится в начале следующего месяца - перед съездом демократов в Чикаго 19-22 августа.
Напомним,
В CNN завили, что Демократическая партия США планирует проголосовать за утверждение вице-президента Камалы Харрис своим кандидатом в президенты до 7 августа.