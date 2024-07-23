Камала Харрис имеет более высокую поддержку в соревновании с Дональдом Трампом за пост президента США, чем действующий лидер Белого дома. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрос Morning Consult, передает УНН.

Детали

Согласно опросу, вице-президент США отстает от Трампа на два процентных пункта (47% к 45%), что находится в пределах статистической погрешности.

В то же время это отставание меньше, чем у Трампа от Байдена, когда тот еще был кандидатом - на шесть процентных пунктов, которое Morning Consult фиксировало до снятия действующим президентом США своей кандидатуры.

Камала Гарріс зібрала рекордні 81 млн доларів за добу після оголошення про намір балотуватися на посаду президента США

Опросы фиксируют большую привлекательность вице-президента как кандидата на выборах от демократов после того, как Джо Байден неудачно выступил на дебатах с Трампом в конце июня.

Также в Bloomberg подчеркивают, что внесение имени Харрис в избирательный бюллетень может помочь Демократической партии.

Напомним

В CNN завили, что Демократическая партия США планирует проголосовать за утверждение вице-президента Камалы Харрис своим кандидатом в президенты до 7 августа.