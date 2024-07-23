Киев • УНН
Вице-президент США Камала Харрис собрала 81 миллион долларов за первые сутки после объявления о намерении баллотироваться в президенты.
В понедельник президентская кампания вице-президента Камалы Харрис объявила о сборе 81 миллиона долларов в течение первых 24 часов после того, как Харрис официально объявила о своем баллотировании от Демократической партии.
Представитель кампании Харрис, Кевин Муньос, назвал этот результат "историческим выплеском поддержки" вице-президента.
Выступая на мероприятии в Белом доме ранее в понедельник, Харрис похвалила работу президента Джо Байдена. Это было ее первое публичное появление.
Камала Гарріс підтвердила намір балотуватися в президенти США21 июля 2024, 20:51 • 74944 просмотра