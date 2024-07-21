Камала Харрис заявила, что намерена участвовать в выборах президента США. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Вице-президент Камала Харрис сделала свое первое публичное заявление после ошеломляющего объявления президента Джо Байдена о поддержке ее кандидатуры на пост президента. Харрис выразила большую благодарность Байдену за его поддержку и подтвердила свои намерения выиграть номинацию от Демократической партии.

Для меня большая честь получить поддержку Президента, и я намерен заслужить и выиграть эту номинацию - отметила Камала Харрис.

Харрис также пообещала приложить все усилия для объединения Демократической партии и американской нации, чтобы победить Дональда Трампа и его «экстремальный проект 2025». Она выразила благодарность и похвалу Байдену за его службу, отметив его вклад в развитие страны.

Этим бескорыстным и патриотическим поступком президент Байден продолжает ставить американский народ и нашу страну превыше всего - добавила Камала Харрис.

Харрис отметила, что до дня выборов осталось всего 107 дней, подтверждая, что у нее есть короткий период для консолидации поддержки в рамках своей партии.

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