Байден поддержал Камалу Харрис как кандидата от демократов. Об этом сообщает Президент США Джо Байден, передает УНН.

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После того, как президент США Джо Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок президентских выборов и сосредоточится на выполнении своих обязанностей до конца текущего срока, он выразил свою полную поддержку вице-президенту Камале Харрис, назвав ее своим лучшим решением как кандидата от партии в 2020 году.

Моим первым решением как кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принимал - отметил Джо Байден.

Он призвал демократов объединиться и поддержать Харрис в качестве кандидата от партии на президентских выборах 2024 года.

Сегодня я хочу предложить свою полную поддержку и одобрение того, чтобы Камала стала кандидатом от нашей партии в этом году. Демократы - пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это - добавил Джо Байден.

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