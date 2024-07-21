Президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки. Лидер Белого дома принял свою кандидатуру по выборам президента США. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление Байдена в соцсетях.

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Для меня было величайшей честью в моей жизни служить вам как президент. И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента на остаток моего срока – говорится в заявлении Байдена.

Он также сообщил, что обратится к гражданам Соединенных Штатов позже на этой неделе с более подробной информацией о своем решении.

В итоге Байден также поблагодарил "всех, кто работал на его перевыборы". В то же время, президент не объявил, кто, по его мнению, должен стать кандидатом на выборах президента США в 2024 году.

Позвольте мне поблагодарить всех тех, кто так упорно работал на мое переизбрание. Я хочу поблагодарить вице-президента Камала Харрис за то, что все это время была невероятным партнером в работе — написал Байден.

Напомним

В Politico выяснили, что союзники вице-президента США Камалы Гаррис начали обращаться к донорам-демократам с просьбой оказать ей финансовую поддержку, если президент Джо Байден выйдет из гонки.