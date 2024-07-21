Президент США Джо Байден заявил о прекращении своего участия в предвыборной кампании. Это неожиданное решение может существенно повлиять на политическую ситуацию в стране накануне предстоящих выборов.
Президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки. Лидер Белого дома принял свою кандидатуру по выборам президента США. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление Байдена в соцсетях.
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Для меня было величайшей честью в моей жизни служить вам как президент. И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента на остаток моего срока
Он также сообщил, что обратится к гражданам Соединенных Штатов позже на этой неделе с более подробной информацией о своем решении.
В итоге Байден также поблагодарил "всех, кто работал на его перевыборы". В то же время, президент не объявил, кто, по его мнению, должен стать кандидатом на выборах президента США в 2024 году.
Позвольте мне поблагодарить всех тех, кто так упорно работал на мое переизбрание. Я хочу поблагодарить вице-президента Камала Харрис за то, что все это время была невероятным партнером в работе
Напомним
В Politico выяснили, что союзники вице-президента США Камалы Гаррис начали обращаться к донорам-демократам с просьбой оказать ей финансовую поддержку, если президент Джо Байден выйдет из гонки.