Стефанчук встретился с польскими депутатами: обсудили военную поддержку, Формулу мира и путь Украины в ЕС и НАТО

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с представителями парламентской группы дружбы между Украиной и Польшей, которые прибыли в Украину с рабочим визитом. Стороны обсудили военную поддержку, реализацию Формулы мира Президента Зеленского, путь Украины в ЕС и НАТО, а также восстановление. Об этом Стефанчук сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Встретился с народными депутатами - представителями парламентской группы дружбы между Украиной и Польшей, которые прибыли в Украину с рабочим визитом. Мы обсудили продолжение военной поддержки, в том числе, актуальность обеспечения систем противовоздушной обороны, реализацию Формулы мира Президента Зеленского, путь Украины в ЕС и НАТО, а также восстановление и межпарламентского сотрудничества - написал Стефанчук.

Он добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку от Польши по всем критическим для Украины вопросам.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом заявил о насущной необходимости в усилении украинской ПВО системами "Patriot", также пригласил Джеффриса в Украину.