Стефанчук зустрівся з польськими депутатами: обговорили військову підтримку, Формулу миру та шлях України до ЄС і НАТО
Київ • УНН
Стефанчук зустрівся з польськими депутатами, щоб обговорити військову підтримку, Формулу миру Зеленського, шлях України до ЄС і НАТО та післявоєнне відновлення.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з представниками парламентської групи дружби між Україною та Польщею, які прибули до України з робочим візитом. Сторони обговорили військову підтримку, реалізацію Формули миру Президента Зеленського, шлях України до ЄС і НАТО, а також відновлення. Про це Стефанчук повідомив в соцмережі Х, пише УНН.
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Зустрівся народними депутатами - представниками парламентської групи дружби між Україною та Польщею, які прибули до України з робочим візитом. Ми обговорили продовження військової підтримки, в тому числі, актуальність забезпечення систем протиповітряної оборони, реалізацію Формули миру Президента Зеленського, шлях України до ЄС і НАТО, а також відновлення та міжпарламентської співпраці
Він додав, що Україна розраховує на подальшу підтримку від Польщі з усіх критичних для України питань.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом заявив про нагальну потребу в посиленні української ППО системами "Patriot", також запросив Джеффріса до України.