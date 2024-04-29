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Стефанчук зустрівся з польськими депутатами: обговорили військову підтримку, Формулу миру та шлях України до ЄС і НАТО

Стефанчук зустрівся з польськими депутатами: обговорили військову підтримку, Формулу миру та шлях України до ЄС і НАТО

Київ • УНН

 • 19762 перегляди

Стефанчук зустрівся з польськими депутатами, щоб обговорити військову підтримку, Формулу миру Зеленського, шлях України до ЄС і НАТО та післявоєнне відновлення.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з представниками парламентської групи дружби між Україною та Польщею, які прибули до України з робочим візитом. Сторони обговорили військову підтримку, реалізацію Формули миру Президента Зеленського, шлях України до ЄС і НАТО, а також відновлення. Про це Стефанчук повідомив в соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Зустрівся народними депутатами - представниками парламентської групи дружби між Україною та Польщею, які прибули до України з робочим візитом. Ми обговорили продовження військової підтримки, в тому числі, актуальність забезпечення систем протиповітряної оборони, реалізацію Формули миру Президента Зеленського, шлях України до ЄС і НАТО, а також відновлення та міжпарламентської співпраці

- написав Стефанчук.

Він додав, що Україна розраховує на подальшу підтримку від Польщі з усіх критичних для України питань.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом заявив про нагальну потребу в посиленні української ППО системами "Patriot", також запросив Джеффріса до України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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