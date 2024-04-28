Зеленський зідзвонився із лідером меншості в Палаті представників США: розповів про нагальну потребу у системах Patriot
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з лідером меншості в Палаті представників Конгресу США Гакімом Джеффрісом нагальну необхідність посилення протиповітряної оборони України системами Patriot і запросив його відвідати Україну.
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом заявив про нагальну потребу в посиленні української ППО системами "Patriot", також запросив Джеффріса до України. Про це голова держави повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
Зеленський подякував за Джеффрісу його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні. Президент також відзначив двопартійну підтримку України в Конгресі та лідерство Президента Байдена.
Також розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами "Петріот" для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору
Крім того, зі слів Зеленського, він запросив Джеффріса відвідати Україну.
Доповнення
26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нові закупівлі зброї для України на 6 мільярдів доларів.
До найбільшого пакета військової допомоги Україні від США на 6 млрд доларів увійшли серед іншого - боєприпаси для Patriot та NASAMS, артснаряди, стрілецька зброя та багато іншого.