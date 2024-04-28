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Зеленський зідзвонився із лідером меншості в Палаті представників США: розповів про нагальну потребу у системах Patriot

Зеленський зідзвонився із лідером меншості в Палаті представників США: розповів про нагальну потребу у системах Patriot

Київ • УНН

 • 21667 перегляди

Президент Зеленський обговорив з лідером меншості в Палаті представників Конгресу США Гакімом Джеффрісом нагальну необхідність посилення протиповітряної оборони України системами Patriot і запросив його відвідати Україну.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом заявив про нагальну потребу в посиленні української ППО системами "Patriot", також запросив Джеффріса до України. Про це голова держави повідомив у Telegram, передає УНН

Деталі

Зеленський подякував за Джеффрісу його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні. Президент також відзначив двопартійну підтримку України в Конгресі та лідерство Президента Байдена. 

Також розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами "Петріот" для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору

- написав Зеленський.

Крім того, зі слів Зеленського, він запросив  Джеффріса відвідати Україну.

Доповнення 

26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нові закупівлі зброї для України на 6 мільярдів доларів.

До найбільшого пакета військової допомоги Україні від США на 6 млрд доларів увійшли серед іншого - боєприпаси для Patriot та NASAMS, артснаряди, стрілецька зброя та багато іншого. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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