В США растет риск закрытия правительства: Сенат не смог принять планы финансирования - CNN

В Вашингтоне растет угроза остановки работы федерального правительства после того, как Сенат не поддержал ни один из двух планов финансирования. Закрытие может начаться уже в полночь 1 октября по Вашингтонскому времени. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

В течение последних шести месяцев мы наблюдали, как президент Трамп разрушает наше правительство, ставит под угрозу семьи, повышает расходы на здравоохранение, а очередное повышение стоимости медицинских услуг является еще одним повышением, которое люди не могут себе позволить - заявила сенатор Кирстен Гиллибранд.

Детали

Для принятия закона о расходах республиканцам нужно было заручиться поддержкой по меньшей мере семи сенаторов-демократов, однако этого не произошло. Тем временем правительственные агентства начали реализацию планов остановки работы, что предусматривает отправку в отпуск тысяч госслужащих и работу части учреждений без выплаты зарплат.

В письме также содержится просьба к федеральным служащим "явиться на работу для выполнения очередных служебных обязанностей с целью упорядоченного прекращения деятельности" - отмечают в издании.

Демократы объяснили свой отказ голосовать за временный план необходимостью переговоров по продлению повышенных субсидий по Закону о доступном медицинском обслуживании (ACA).

Предыдущие закрытия правительства в США приводили к отмене слушаний по вопросам иммиграции и задержкам в предоставлении займов для малого бизнеса и покупателей жилья.

Нынешний кризис грозит еще большими масштабами, ведь напряженность в Конгрессе растет на фоне споров между республиканцами и демократами относительно социальных программ и расходов на здравоохранение.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение работы правительства является "вероятным", обвинив демократов в отказе отступить от своих требований.

Впоследствии Трамп поделился расистским видео, созданным искусственным интеллектом, в социальных сетях, где высмеивал лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса и лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера, что еще больше углубило разногласия между двумя сторонами за считанные часы до крайнего срока 1 октября.