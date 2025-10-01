$41.320.16
30 вересня, 17:35
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
У США зростає ризик закриття уряду: Сенат не зміг ухвалити плани фінансування - CNN

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Федеральний уряд США може зупинити роботу опівночі після того, як Сенат не підтримав жоден із двох планів фінансування. Демократи відмовилися голосувати за тимчасовий план через необхідність переговорів щодо субсидій за Законом про доступне медичне обслуговування.

У США зростає ризик закриття уряду: Сенат не зміг ухвалити плани фінансування - CNN

У Вашингтоні зростає загроза зупинки роботи федерального уряду після того, як Сенат не підтримав жоден із двох планів фінансування. Закриття може розпочатися вже опівночі 1 жовтня за Вашингтонським часом. Про це пише УНН із посиланням на CNN.

Протягом останніх шести місяців ми спостерігали, як президент Трамп руйнує наш уряд, ставить під загрозу сім'ї, підвищує витрати на охорону здоров'я, а чергове підвищення вартості медичних послуг є ще одним підвищенням, яке люди не можуть собі дозволити

- заявила сенатор Кірстен Гіллібранд.

Деталі

Для ухвалення закону про видатки республіканцям потрібно було заручитися підтримкою щонайменше семи сенаторів-демократів, однак цього не сталося. Тим часом урядові агентства почали реалізацію планів зупинки роботи, що передбачає відправку у відпустку тисяч держслужбовців та роботу частини установ без виплати зарплат.

У листі також міститься прохання до федеральних службовців "з'явитися на роботу для виконання чергових службових обов'язків з метою впорядкованого припинення діяльності"

- зазначають у виданні.

Демократи пояснили свою відмову голосувати за тимчасовий план необхідністю переговорів щодо продовження підвищених субсидій за Законом про доступне медичне обслуговування (ACA). 

Попередні закриття уряду у США призводили до скасування слухань з питань імміграції та затримок у наданні позик для малого бізнесу й покупців житла.

Нинішня криза загрожує ще більшими масштабами, адже напруженість у Конгресі зростає на тлі суперечок між республіканцями та демократами щодо соціальних програм і витрат на охорону здоров’я.

Нагадаємо

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення роботи уряду є "ймовірною", звинувативши демократів у відмові відступити від своїх вимог. 

Згодом Трамп поділився расистським відео, створеним штучним інтелектом, у соціальних мережах, де висміював лідера меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріса та лідера меншості в Сенаті Чака Шумера, що ще більше поглибило розбіжності між двома сторонами за лічені години до крайнього терміну 1 жовтня.

Вероніка Марченко

