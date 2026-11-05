Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США
Киев • УНН
Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис попросил однопартийцев поддержать его кандидатуру на пост спикера. Демократы получили контроль над Конгрессом на промежуточных выборах.
Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис официально объявил, что намерен баллотироваться на должность спикера Палаты представителей. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.
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Отмечается, что Джеффрис сообщил о своих намерениях в письме однопартийцам.
Я смиренно обращаюсь к вам с просьбой поддержать мою кандидатуру на должность следующего спикера Палаты представителей. Теперь мы должны осуществить кардинальные изменения, которых требует большинство американского народа
По его словам, "каждый член нашего большинства играет значительную роль", и его цель заключается в том, чтобы дать демократам в Палате представителей возможность "решительно действовать в трех ключевых сферах" — доступность, подотчетность и американские ценности.
Добавим, что 56-летний законодатель из Бруклина Хаким Джеффрис может возглавить Палату представителей 3 января, когда состоится голосование нового Конгресса. Джеффрис может стать первым темнокожим спикером в истории страны и в случае назначения сменит на этом посту республиканца Майка Джонсона.
Напомним
Демократы победили на промежуточных выборах в США, получив контроль над Сенатом и Палатой представителей.
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