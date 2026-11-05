Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис официально объявил, что намерен баллотироваться на должность спикера Палаты представителей. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.

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Отмечается, что Джеффрис сообщил о своих намерениях в письме однопартийцам.

Я смиренно обращаюсь к вам с просьбой поддержать мою кандидатуру на должность следующего спикера Палаты представителей. Теперь мы должны осуществить кардинальные изменения, которых требует большинство американского народа - написал Джеффрис.

По его словам, "каждый член нашего большинства играет значительную роль", и его цель заключается в том, чтобы дать демократам в Палате представителей возможность "решительно действовать в трех ключевых сферах" — доступность, подотчетность и американские ценности.

Добавим, что 56-летний законодатель из Бруклина Хаким Джеффрис может возглавить Палату представителей 3 января, когда состоится голосование нового Конгресса. Джеффрис может стать первым темнокожим спикером в истории страны и в случае назначения сменит на этом посту республиканца Майка Джонсона.

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