Гакім Джеффріс оголосив про намір стати спікером Палати представників Конгресу США
Київ • УНН
Лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс попросив однопартійців підтримати його кандидатуру на посаду спікера. Демократи здобули контроль над Конгресом на проміжних виборах.
Лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс офіційно оголосив, що має намір балотуватися на посаду спікера Палати представників. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.
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Зазначається, що Джеффріс повідомив про свої наміри у листі однопартійцям.
Я смиренно звертаюся до вас із проханням підтримати мою кандидатуру на посаду наступного спікера Палати представників. Тепер ми маємо здійснити кардинальні зміни, яких потребує більшість американського народу
За його словами, "кожен член нашої більшості відіграє значну роль", і що його мета полягає в тому, щоб дати демократам у Палаті представників можливість "діяти рішуче у трьох ключових сферах" - доступність, підзвітність та американські цінності.
Додамо, що 56-річний законодавець із Брукліна Гакім Джеффріс може очолити Палату представників 3 січня, коли відбудеться голосування новорічного Конгресу. Джеффріс може стати першим темношкірим спікером в історії країни і у разі призначення змінить на цій посаді республіканця Майка Джонсона.
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