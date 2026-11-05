Гакім Джеффріс оголосив про намір стати спікером Палати представників Конгресу США

Лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс офіційно оголосив, що має намір балотуватися на посаду спікера Палати представників. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.

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Зазначається, що Джеффріс повідомив про свої наміри у листі однопартійцям.

Я смиренно звертаюся до вас із проханням підтримати мою кандидатуру на посаду наступного спікера Палати представників. Тепер ми маємо здійснити кардинальні зміни, яких потребує більшість американського народу - написав Джеффріс.

За його словами, "кожен член нашої більшості відіграє значну роль", і що його мета полягає в тому, щоб дати демократам у Палаті представників можливість "діяти рішуче у трьох ключових сферах" - доступність, підзвітність та американські цінності.

Додамо, що 56-річний законодавець із Брукліна Гакім Джеффріс може очолити Палату представників 3 січня, коли відбудеться голосування новорічного Конгресу. Джеффріс може стати першим темношкірим спікером в історії країни і у разі призначення змінить на цій посаді республіканця Майка Джонсона.

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