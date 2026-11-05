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The Guardian
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Гакім Джеффріс оголосив про намір стати спікером Палати представників Конгресу США

Київ • УНН

 • 1694 перегляди

Лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс попросив однопартійців підтримати його кандидатуру на посаду спікера. Демократи здобули контроль над Конгресом на проміжних виборах.

Гакім Джеффріс оголосив про намір стати спікером Палати представників Конгресу США

Лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс офіційно оголосив, що має намір балотуватися на посаду спікера Палати представників. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Джеффріс повідомив про свої наміри у листі однопартійцям.

Я смиренно звертаюся до вас із проханням підтримати мою кандидатуру на посаду наступного спікера Палати представників. Тепер ми маємо здійснити кардинальні зміни, яких потребує більшість американського народу

- написав Джеффріс.

За його словами, "кожен член нашої більшості відіграє значну роль", і що його мета полягає в тому, щоб дати демократам у Палаті представників можливість "діяти рішуче у трьох ключових сферах" - доступність, підзвітність та американські цінності.

Додамо, що 56-річний законодавець із Брукліна Гакім Джеффріс може очолити Палату представників 3 січня, коли відбудеться голосування новорічного Конгресу. Джеффріс може стати першим темношкірим спікером в історії країни і у разі призначення змінить на цій посаді республіканця Майка Джонсона.

Нагадаємо

Демократи перемогли на проміжних виборах у США, здобувши контроль над Сенатом і Палатою представників.

Демократи в Конгресі можуть схвалити нову допомогу Україні і подолати вето Трампа - Reuters05.11.26, 00:45 • 16107 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Гакім Джеффріс
Палата представників США
Сполучені Штати Америки