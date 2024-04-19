Мы наконец увидели сдвиги в вопросе разблокирования помощи от США - Шмыгаль

Во время визита в США проработаны 3 важные темы: разблокирование военной и финансовой помощи со стороны Америки, инвестиции США в украинскую экономику и использование российских замороженных активов. Об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, во время визита в США было проработано 3 ключевые темы, а именно разблокирование военной и финансовой помощи со стороны американских партнеров, инвестиции США в украинскую экономику и использование российских замороженных активов.

Мы наконец увидели сдвиги в вопросе разблокирования помощи от США. Законопроект предусматривает 61 млрд долларов на поддержку Украины - заявил Денис Шмыгаль.

По информации, из этой суммы значительная часть будет предназначена на военные нужды, 7,8 млрд долларов - на бюджетную поддержку и более чем 1,5 млрд долларов - на экономическую помощь.

Также в рамках визита Денис Шмыгаль провел личные встречи с ключевыми лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе, включая Гакима Джеффриса, Чака Шумера, Митчела МакКоннелла, Роджера Викера и украинским кокусом в Сенате.

Мы получили заверения в поддержке законопроектов обеими партиями. Ожидаем, что уже в ближайшее время этот большой пакет помощи от США будет проголосован - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Шмыгаль встретился с министром экономики Франции: говорили о военных потребностях Украины, восстановлении энергосистемы и конфискации росактивов