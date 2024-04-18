Шмыгаль встретился с министром экономики Франции: говорили о военных потребностях Украины, восстановлении энергосистемы и конфискации росактивов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мэром, на которой обсудили необходимость усилить ПВО, восстановление энергосистемы и конфискацию замороженных российских активов. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Плодотворная встреча с министром экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мэром. Озвучил военные потребности Украины, в частности необходимость усилить ПВО. Обсудили восстановление энергосистемы после российских обстрелов. Отдельная тема - конфискация замороженных российских активов. Рассчитываем на поддержку партнеров во всех этих вопросах. - написал Шмыгаль.

Премьер также поблагодарил Ле Мэра за солидарность с украинским народом.

Напомним

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель призвал отправить системы Patriot из "казарм", где они "на всякий случай", в Украину, где идет война, и надеется, что министры обороны и иностранных дел ЕС возьмут на себя обязательство предоставить больше военной помощи Украине на предстоящем заседании в Люксембурге.