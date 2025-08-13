Социалист Мамдани лидирует в борьбе за пост мэра Нью-Йорка - опрос

Согласно новому опросу Института Сиены, кандидат от демократов-социалистов Зогран Мамдани опережает Эндрю Куомо на 19 пунктов в борьбе за пост мэра Нью-Йорка, в то время как республиканка Элиз Стефаник сократила разрыв с действующей губернаторшей Кэти Хочул с 23 до 14 пунктов в потенциальной гонке 2026 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Новый опрос Института Сиены, опубликованный во вторник, показывает, что "кандидат в мэры Нью-Йорка от Демократической партии от социалистов Зогран Мамдани опережает бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо на 19 процентных пунктов, в то время как конгрессвумен-республиканка Элиз Стефаник постепенно опережает действующую демократку Кэти Хочул в гипотетическом соревновании за пост губернатора Нью-Йорка в 2026 году", пишет издание.

Согласно опросу Института Сиены, если в июне Хочул опережала Стефаник на 23 процентных пункта, то теперь "разрыв сократился до 14". Стефаник, которую ранее выдвигали на должность посла США в ООН, отказалась от этой кандидатуры, чтобы помочь республиканцам удержать большинство в Конгрессе. Хотя она еще официально не объявила об участии в выборах губернатора 2026 года, политик активно критикует результаты работы Хочул.

Опрос показал, что 49% избирателей штата считают, что победа Стефаник на губернаторских выборах была бы "плохой для Нью-Йорка". Несмотря на это, в ее команде настроены оптимистично. Исполнительный директор кампании Алекс Деграсс заявил, что опрос является "катастрофическим для Хочул", поскольку она теряет поддержку независимых избирателей и имеет менее половины голосов в бюллетене. По его словам, в случае победы Стефаник сосредоточится на снижении налогов для среднего класса, отмене "неудачной реформы залога" и политики "городов-заповедников".

В то же время в Нью-Йорке продолжается ожесточенная гонка за кресло мэра. Лидером является демократ-социалист Зогран Мамдани, который имеет поддержку 44% зарегистрированных избирателей. На втором месте бывший губернатор штата Эндрю Куомо с 25%, третий - республиканец Кертис Слива (12%), а действующий мэр Эрик Адамс получил лишь 7%.

Опрос показывает четкое разделение по возрасту и демографии: Мамдани имеет преимущество среди избирателей 18–34 лет, но уступает среди старших 55 лет. Куомо сохраняет лидерство среди чернокожих и еврейских избирателей, в то время как Мамдани более популярен среди молодежи и прогрессивного электората.

Оба главных соперника ведут жесткую медийную борьбу. Куомо критикует Мамдани из-за его жилищных условий, обвиняя его в льготной аренде квартиры со стабильной платой в 2300 долларов в месяц, несмотря на годовой доход более 140 тысяч долларов. В ответ штаб Мамдани подчеркнул, что он соответствовал критериям льготной аренды на момент переезда, когда зарабатывал 47 тысяч в год.

Противостояние обострилось после того, как кампания Мамдани обнародовала видео с намеками на связи Куомо с покойным финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, упомянув его совместную работу с бывшим партнером Эпштейна Эндрю Фаркасом над яхтенным проектом в Пуэрто-Рико.

Несмотря на высокую активность в медиа, ведущие центристские демократы штата - Чак Шумер, Хаким Джеффрис и сама Хочул - пока не поддержали ни одного из кандидатов в мэры. Сама Хочул отметила, что у них с Мамдани "еще много разногласий", но готова сотрудничать с тем, кого изберут жители города.

Напомним

Ранее УНН писал, что бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо проиграл внутрипартийные выборы Демократической партии кандидату Зограну Мамдани. Последний получил почти 44% голосов, тогда как Куомо 36%, что стало неожиданностью после его значительного опережения за месяц до голосования.