Соціаліст Мамдані лідирує у боротьбі за посаду мера Нью-Йорка - опитування

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Згідно з опитуванням Інституту Сієни, Зогран Мамдані випереджає Ендрю Куомо на 19 пунктів у боротьбі за посаду мера Нью-Йорка. Еліз Стефанік скоротила розрив з Кеті Хочул до 14 пунктів у потенційних перегонах 2026 року.

Соціаліст Мамдані лідирує у боротьбі за посаду мера Нью-Йорка - опитування

Згідно з новим опитуванням Інституту Сієни, кандидат від демократів-соціалістів Зогран Мамдані випереджає Ендрю Куомо на 19 пунктів у боротьбі за посаду мера Нью-Йорка, тоді як республіканка Еліз Стефанік зменшила розрив з чинною губернаторкою Кеті Хочул з 23 до 14 пунктів у потенційних перегонах 2026 року. Про це пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Нове опитування Інституту Сієни, опубліковане у вівторок, показує, що "кандидат у мери Нью-Йорка від Демократичної партії від соціалістів Зогран Мамдані випереджає колишнього губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо на 19 процентних пунктів, тоді як конгресвумен-республіканка Еліз Стефанік поступово випереджає чинну демократку Кеті Хочул у гіпотетичному змаганні за посаду губернатора Нью-Йорка у 2026 році", пише видання.

Згідно з опитуванням Інституту Сієни, якщо в червні Хочул випереджала Стефанік на 23 відсоткові пункти, то тепер "розрив зменшився до 14". Стефанік, яку раніше висували на посаду посла США в ООН, відмовилася від цієї кандидатури, щоб допомогти республіканцям утримати більшість у Конгресі. Хоча вона ще офіційно не оголосила про участь у виборах губернатора 2026 року, політикиня активно критикує результати роботи Хочул.

Опитування показало, що 49% виборців штату вважають, що перемога Стефанік на губернаторських виборах була б "поганою для Нью-Йорка". Попри це, у її команді налаштовані оптимістично. Виконавчий директор кампанії Алекс Деграсс заявив, що опитування є "катастрофічним для Хочул", оскільки вона втрачає підтримку незалежних виборців і має менше половини голосів у бюлетені. За його словами, у разі перемоги Стефанік зосередиться на зниженні податків для середнього класу, скасуванні "невдалої реформи застави" та політики "міст-заповідників".

Водночас в Нью-Йорку тривають запеклі перегони за крісло мера. Лідером є демократ-соціаліст Зогран Мамдані, який має підтримку 44% зареєстрованих виборців. На другому місці колишній губернатор штату Ендрю Куомо з 25%, третій - республіканець Кертіс Сліва (12%), а діючий мер Ерік Адамс отримав лише 7%.

Опитування показує чіткий поділ за віком і демографією: Мамдані має перевагу серед виборців 18-34 років, але поступається серед старших за 55 років. Куомо зберігає лідерство серед чорношкірих та єврейських виборців, тоді як Мамдані більш популярний серед молоді та прогресивного електорату.

Обидва головні суперники ведуть жорстку медійну боротьбу. Куомо критикує Мамдані через його житлові умови, звинувачуючи його в пільговій оренді квартири зі стабільною платою у 2300 доларів на місяць, попри річний дохід у понад 140 тисяч доларів. У відповідь штаб Мамдані наголосив, що він відповідав критеріям пільгової оренди на момент переїзду, коли заробляв 47 тисяч на рік.

Протистояння загострилося після того, як кампанія Мамдані оприлюднила відео з натяками на зв’язки Куомо з покійним фінансистом і сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, згадавши його спільну роботу з колишнім партнером Епштейна Ендрю Фаркасом над яхтовим проєктом у Пуерто-Рико.

Попри високу активність у медіа, провідні центристські демократи штату - Чак Шумер, Гакім Джеффріс і сама Хочул - поки не підтримали жодного з кандидатів у мери. Сама Хочул зазначила, що в них із Мамдані "ще багато розбіжностей", але готова співпрацювати з тим, кого оберуть жителі міста.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що колишній губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо програв внутрішньопартійні вибори Демократичної партії кандидату Зохрану Мамдані. Останній отримав майже 44% голосів, тоді як Куомо 36%, що стало несподіванкою після його значного випередження за місяць до голосування.

Альона Уткіна

