Мамдані випередив Куомо на внутрішньопартійних виборах мера Нью-Йорка
Київ • УНН
Колишній губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо програв внутрішньопартійні вибори Демократичної партії кандидату Зохрану Мамдані. Мамдані отримав майже 44% голосів, тоді як Куомо 36%, що стало несподіванкою після його значного випередження за місяць до голосування.
Колишній губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо програв внутрішньопартійні вибори Демократичної партії кандидату Зохрану Мамдані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.
Деталі
Після підрахунку 90% бюлетенів Мамдані отримав майже 44% голосів. Його головний суперник, Ендрю Куомо, набрав 36%.
На праймеріз за посаду мера Нью-Йорка балотувалося ще десятеро демократів, але саме Мамдані лідирував у першому турі рейтингового голосування.
Кампанія 33-річного демократичного соціаліста базувалася на темі доступного життя у мегаполісі. Його пропозиції включають заморожування орендної плати, безкоштовний громадський транспорт, міські продуктові магазини. Всі ініціативи мали б фінансуватися за рахунок запровадження нових податків для корпорацій та заможних осіб на суму 10 млрд доларів.
Попри підтримку з боку елітної частини Демократичної партії та великих донорів, Куомо не зміг втримати перевагу. Мамдані заручився довірою молодих виборців через популістичні меседжі та активну польову кампанію.
Додатково
Опитування Emerson, проведене напередодні виборів, показало статистичну рівність між Мамдані та Куомо. За чотири тижні до голосування Куомо випереджав свого конкурента на 12 відсоткових пунктів.
Попри поразку, Куомо не відкинув можливості балотуватися як незалежний кандидат.
Я подумаю про те, що буде далі
Чинний мер Нью-Йорка Ерік Адамс також вирішив іти на вибори як незалежний кандидат.
Від Республіканської партії у перегонах бере участь Кертіс Сліва – засновник організації "Ангели-охоронці".
Довідка
Праймеріз у Нью-Йорку проходять за системою рейтингового голосування. Якщо жоден кандидат не отримує понад 50% голосів у першому турі, починається перерахунок – вибуває кандидат із найменшою кількістю голосів, а його виборчі переваги передаються наступним у списку. Так триває до визначення фінального переможця. У 2019 році таку систему підтримали 74% виборців Нью-Йорка.
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