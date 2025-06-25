Мамдані випередив Куомо на внутрішньопартійних виборах мера Нью-Йорка

Колишній губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо програв внутрішньопартійні вибори Демократичної партії кандидату Зохрану Мамдані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.

Після підрахунку 90% бюлетенів Мамдані отримав майже 44% голосів. Його головний суперник, Ендрю Куомо, набрав 36%.

На праймеріз за посаду мера Нью-Йорка балотувалося ще десятеро демократів, але саме Мамдані лідирував у першому турі рейтингового голосування.

Кампанія 33-річного демократичного соціаліста базувалася на темі доступного життя у мегаполісі. Його пропозиції включають заморожування орендної плати, безкоштовний громадський транспорт, міські продуктові магазини. Всі ініціативи мали б фінансуватися за рахунок запровадження нових податків для корпорацій та заможних осіб на суму 10 млрд доларів.

Попри підтримку з боку елітної частини Демократичної партії та великих донорів, Куомо не зміг втримати перевагу. Мамдані заручився довірою молодих виборців через популістичні меседжі та активну польову кампанію.

Опитування Emerson, проведене напередодні виборів, показало статистичну рівність між Мамдані та Куомо. За чотири тижні до голосування Куомо випереджав свого конкурента на 12 відсоткових пунктів.

Попри поразку, Куомо не відкинув можливості балотуватися як незалежний кандидат.

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