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Мамдани опередил Куомо на внутрипартийных выборах мэра Нью-Йорка

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо проиграл внутрипартийные выборы Демократической партии кандидату Зограну Мамдани. Мамдани получил почти 44% голосов, тогда как Куомо 36%, что стало неожиданностью после его значительного опережения за месяц до голосования.

Мамдани опередил Куомо на внутрипартийных выборах мэра Нью-Йорка

Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо проиграл внутрипартийные выборы Демократической партии кандидату Зохрану Мамдани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

После подсчета 90% бюллетеней Мамдани получил почти 44% голосов. Его главный соперник, Эндрю Куомо, набрал 36%.

На праймериз за должность мэра Нью-Йорка баллотировалось еще десять демократов, но именно Мамдани лидировал в первом туре рейтингового голосования.

Кампания 33-летнего демократического социалиста базировалась на теме доступной жизни в мегаполисе. Его предложения включают замораживание арендной платы, бесплатный общественный транспорт, городские продуктовые магазины. Все инициативы должны были бы финансироваться за счет введения новых налогов для корпораций и состоятельных лиц на сумму 10 млрд долларов.

Несмотря на поддержку со стороны элитной части Демократической партии и крупных доноров, Куомо не смог удержать преимущество. Мамдани заручился доверием молодых избирателей через популистские месседжи и активную полевую кампанию.

Дополнительно

Опрос Emerson, проведенный накануне выборов, показал статистическое равенство между Мамдани и Куомо. За четыре недели до голосования Куомо опережал своего конкурента на 12 процентных пунктов.

Несмотря на поражение, Куомо не исключил возможности баллотироваться как независимый кандидат.

Я подумаю о том, что будет дальше

– сказал Эндрю Куомо.

Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс также решил идти на выборы как независимый кандидат.

От Республиканской партии в гонке участвует Кертис Слива – основатель организации "Ангелы-хранители".

Справка

Праймериз в Нью-Йорке проходят по системе рейтингового голосования. Если ни один кандидат не получает более 50% голосов в первом туре, начинается пересчет – выбывает кандидат с наименьшим количеством голосов, а его избирательные предпочтения передаются следующим в списке. Так продолжается до определения финального победителя. В 2019 году такую систему поддержали 74% избирателей Нью-Йорка.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снижается - СМИ20.06.25, 21:24 • 10570 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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