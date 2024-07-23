После решения Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, вице-президент США Камала Харрис опередила республиканца Дональда Трампа на два пункта в общенациональном опросе. Об этом свидетельствует последний опрос IPSOS для Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на этот раз Харрис опередила Трампа в общенациональном опросе с результатом 44% против 42%, при этом разница находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.

Зато в предыдущем опросе Reuters 15-16 июля Харрис и Трамп набирали по 44% поддержки, а в начале месяца республиканец опережал вице-президента США на один процентный пункт.

Кроме того, в последнем опросе 56% зарегистрированных избирателей США заявили, что 59-летняя Харрис "имеет острый ум и способна справляться с вызовами". О 78-летнем Трампе такое сказали лишь 49%, а о 81-летнем Байдене - лишь 22%.

Камала Гарріс випереджає Байдена у перегонах проти Трампа - Bloomberg

Дополнение

Опрос состоялся 22-23 июля - после национального съезда Республиканской партии США, на котором Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты. Кроме того, на момент опроса Байден уже объявил, что выходит из гонки и поддерживает кандидатуру Харрис.

Как отмечает Reuters, общенациональные опросы указывают на важные сигналы о поддержке американцами политиков, но судьба президентских выборов в США обычно решается в нескольких ключевых штатах, которые традиционно поддерживают кандидатов из разных партий.

Напомним

Главы демократических фракций в Палате представителей и Сенате США Хаким Джеффрис и Чак Шумер поддерживают выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от их партии.