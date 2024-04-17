Шмыгаль поблагодарил Конгресс США за военную помощь и отметил важность двухпартийной поддержки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Конгресс за вклад в усиление Украины. Такое заявление он сделал во время встречи с лидером демократов в Палате представителей США Гакимом Джеффрисом. Об этом Шмыгаль рассказал в своем телеграм-канале, передает УНН.

Двухпартийная поддержка Украины со стороны Конгресса имеет важную и решающую роль. Отметил об этом во время встречи с лидером демократов в Палате представителей США Гакимом Джеффрисом. Поблагодарил за личный вклад в усиление Украины. - написал Шмыгаль.

Детали

Украинский премьер подчеркнул, что Украина благодарна за $22,9 млрд непосредственной финансовой поддержки. И особенно за более $45 млрд военной помощи.

Он также подчеркнул, что основными темами диалога сейчас являются оружие, ПВО, бюджетная поддержка и конфискация российских активов.

Рассчитываем, что мощная помощь США будет продолжаться и в дальнейшем. - добавил Шмыгаль.

Дополнительно

Также в этот день Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром торговли США Джиной Раймондо для обсуждения экономического сотрудничества между странами и усиления санкционного давления на Россию.

Шмыгаль представил перспективные отрасли для американских инвестиций на Форуме партнерства США-Украина 2024