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Шмыгаль поблагодарил Конгресс США за военную помощь и отметил важность двухпартийной поддержки
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Конгресс США, особенно лидера демократов Хакима Джеффриса, за решающую двухпартийную поддержку и вклад в укрепление Украины путем предоставления 22,9 млрд долларов финансовой помощи и более 45 млрд долларов военной помощи.
Почему мужчины за границей должны обновить данные в консульствах? В Раде дали разъяснения
Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся за рубежом, должны обновить свои военно-учетные данные в консульствах в течение 60 дней, чтобы работники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за рубежом и не тратили время на оформление повесток в Украине.
Воздушные Силы предупреждают о группах вражеских БпЛА, направляющихся в несколько регионов
По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было замечено несколько групп беспилотников Shahed иранского производства, которые направляются в разные регионы Украины.
В российском воронеже слышали взрывы
Жители российского воронежа сообщили о нескольких взрывах, хотя официальных подробностей пока нет.
Отозвать закон "об иноагентах" в течение часа: протестующие в Тбилиси выдвинули властям ультиматум
Протестующие в Тбилиси выдвинули ультиматум с требованием отозвать противоречивый закон об "иностранных агентах" в течение часа.
Израиль нанес удар по объектам "Хезболлы" в Ливане
Истребители ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре и системам противовоздушной обороны "Хезболлы" в Баальбеке на востоке Ливана, а также по военным зданиям и инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана.
Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Байден обещает немедленно подписать законопроекты, предоставляющие критически важную помощь Украине, Израилю и Тайваню после одобрения Конгрессом, чтобы поддержать союзников против угроз со стороны россии и Ирана.
На Востоке продолжаются интенсивные бои, россияне наступают на 7 направлениях - Генштаб
За минувшие сутки на украинском фронте произошло 71 боестолкновение, россияне наступали на 7 направлениях, активнее всего - на Бахмутском и Новопавловском.
Возник дефицит мощности: завтра в Украине могут ограничить потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности
18 апреля в Украине могут быть введены контролируемые ограничения энергоснабжения для промышленных потребителей из-за увеличения потребления электроэнергии и дефицита электроэнергии, вызванного российскими атаками на электростанции.
Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав
В результате российского авиаудара по Бериславу Херсонской области 67-летний местный житель получил сотрясение мозга, а также было повреждено административное здание.