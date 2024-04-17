Шмыгаль представил перспективные отрасли для американских инвестиций на Форуме партнерства США-Украина 2024

В Вашингтоне провели форум партнерства США-Украина 2024. На нем Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал американским бизнесменам о перспективных секторах украинской экономики в которые можно инвестировать. Впечатлениями от проведения форума Шмыгаль поделился в своем телеграм-канале, передает УНН.

На форуме присутствовали лидеры американского бизнеса, и мы видим большой интерес к нашей стране. Для нас важно, чтобы Украина стала следующим местом их инвестиций. - написал Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль отметил, что основная цель проведения этого форума - объединить усилия для восстановления Украины, а также привлечь американские инвестиции в нашу экономику.

Украинский премьер поделился с потенциальными инвесторами наработками, которые уже есть в секторе экономики Украины, а также рассказал о шагах правительства по трансформации нашего государства. В частности, он отметил, что благодаря черноморскому торговому коридору Украина практически вышла на довоенные объемы экспорта и продолжает развивать Дунайский портовый кластер.

Кроме того, по словам политика, государственно-частное партнерство в Украине получает новый импульс. Набирает обороты дерегуляция и отмена разрешений, и появляются новые индустриальные парки.

Крупные инвесторы могут получить уникальные налоговые и регуляторные льготы. Четырехлетняя программа с МВФ действует. Четырехлетняя программа с ЕС Ukraine Facility запущена. Теперь ожидаем и работаем над тем, чтобы получить поддержку от Соединенных Штатов. - отметил Шмыгаль.

Отдельно Шмыгаль остановился на развитии ОПК.

Мощная военная помощь со стороны США так же важна для инвестиционного климата, как и все другие изменения. Собственно, оборонно-промышленный комплекс - одна из ключевых сфер, где Украина и США могут построить уникальное партнерство, от которого выиграет весь демократический мир. - пообещал премьер.

Напомним

Накануне Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями американского бизнеса во главе с Пенни Прицкер с целью привлечения американских компаний и инвестиций в Украину в таких секторах, как энергетика, сельское хозяйство, оборонная промышленность, переработка сырья и ИТ.