Байден заявил о "срочной необходимости" принятия Конгрессом пакета помощи Израилю и Украине

Президент США Джо Байден в воскресенье днем принял участие в телефонном разговоре с руководством Конгресса, чтобы обсудить "срочную необходимость" принятия Палатой представителей пакета помощи для Израиля и Украины, одобренного ранее Сенатом, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Президент обсудил срочную необходимость того, чтобы Палата представителей как можно быстрее приняла дополнительный законопроект о национальной безопасности - заявил Белый дом в воскресенье.

По данным Белого дома, в звонке приняли участие лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джефрис.

На воскресной пресс-конференции Шумер призвал Палату представителей, где большинство имеет Республиканская партия, принять меры по пакету помощи, принятого Сенатом, после атаки Ирана. "Лучший способ помочь Израилю и Украине - это принять дополнительный законопроект на этой неделе", - сказал Шумер, согласно стенограмме, предоставленной его офисом. "Я призвал спикера Джонсона сделать это", - отметил Шумер.

Как сообщалось, Шумер заявил, что лидеры Конгресса США в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом достигли консенсуса по помощи Израилю и Украине.

Украина может попасть в "израильский пакет" помощи на этой неделе - Джонсон