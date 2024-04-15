Байден заявил о "срочной необходимости" принятия Конгрессом пакета помощи Израилю и Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  25319 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  31255 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  49762 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  199230 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  193882 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194172 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189216 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  128978 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138772 просмотра

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162876 просмотра

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Байден заявил о "срочной необходимости" принятия Конгрессом пакета помощи Израилю и Украине

Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять пакет помощи Украине и Израилю, одобренный Сенатом.

Война •   •  3378 просмотра
Байден заявил о "срочной необходимости" принятия Конгрессом пакета помощи Израилю и Украине

Court finds unreliable information that UOC Bishop Nikita was "caught in the act of physical intimacy with a 17-year-old boy" during searches in Chernivtsi

Шевченковский районный суд Киева признал недостоверной информацию о том, что епископа УПЦ Никиту во время обысков в Черновцах в ноябре 2022 года "застали в момент физической близости с 17-летним парнем", и обязал издание, которое ее распространило, опровергнуть эту информацию и возместить убытки.

Общество •   •  2520 просмотра
Court finds unreliable information that UOC Bishop Nikita was "caught in the act of physical intimacy with a 17-year-old boy" during searches in Chernivtsi

В Грузии началась акция протеста под парламентом против закона об "иностранных агентах"

Сотни граждан Грузии вышли на протест в Тбилиси, Грузия, против закона об "иностранных агентах", который критики сравнивают с российским законом, используемым для подавления оппозиции; дальнейшие акции протеста запланированы на вечер.

Новости Мира •   •  3301 просмотра
В Грузии началась акция протеста под парламентом против закона об "иностранных агентах"

Осмотрено более 500 населенных пунктов и более 12 тысяч объектов недвижимости - Рувин о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области

Директор КНИИСЭ Александр Рувин рассказал о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области.

Война •   •  3954 просмотра
Осмотрено более 500 населенных пунктов и более 12 тысяч объектов недвижимости - Рувин о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области

Кулеба: готовиться к тому, что Трамп может стать президентом - нет смысла

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина знакома с логикой Трампа и найдет подход, если он снова станет президентом, поскольку она пережила его предыдущее президентство.

Война •   •  5968 просмотра
Кулеба: готовиться к тому, что Трамп может стать президентом - нет смысла

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

С начала 2024 года полиция Киева доставила в Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки 1 108 военнообязанных.

Общество •   •  25319 просмотра
Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона и "FreeДом" на нужды ВСУ

Премьер-министр Украины заявил, что перенаправление средств, выделенных на "Единый телемарафон" и телеканал FreeDom, является нецелесообразным, поскольку реализация единой информационной политики является приоритетом национальной безопасности в условиях военного положения.

Война •   •  10371 просмотра
Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона и "FreeДом" на нужды ВСУ

Передавал данные российским спецслужбам: агент рф, который более года служил на Закарпатье, предстанет перед судом

российский агент, который более года служил в пограничном подразделении на Закарпатье и передавал информацию российским спецслужбам, предстанет перед судом за государственную измену и дезертирство.

Война •   •  9413 просмотра
Передавал данные российским спецслужбам: агент рф, который более года служил на Закарпатье, предстанет перед судом

В оккупированном Крыму заявили о работе российской ПВО, в районе Керченского пролива фиксируют дым на фоне воздушной тревоги

Во временно оккупированном Крыму, по сообщениям, работают российские системы противовоздушной обороны, в районе Керченского пролива наблюдается задымление якобы как средство маскировки, а также объявлена воздушная тревога и перекрыто движение на Крымском мосту.

Война •   •  8730 просмотра
В оккупированном Крыму заявили о работе российской ПВО, в районе Керченского пролива фиксируют дым на фоне воздушной тревоги

Киберспециалисты обнародовали список враждебных аккаунтов в Х

Кибер-эксперты опубликовали список 66 враждебных аккаунтов в социальной сети Х, включая российских политиков, агентства и пророссийские СМИ, чтобы помочь пользователям избежать дезинформации и манипуляций.

Война •   •  8007 просмотра
Киберспециалисты обнародовали список враждебных аккаунтов в Х