Во вторник Байден примет лидеров Конгресса для переговоров о расходах и финансировании Украины

Президент Байден планирует принять четырех лидеров Конгресса в Белом доме во вторник, где группа обсудит финансирование Украины и усилия, чтобы предотвратить закрытие правительства. Об этом пишет The Hill, передает УНН.

Детали

В Белом доме заявили, что Байден подчеркнет "срочность принятия двухпартийного дополнительного документа о национальной безопасности и сохранении правительства открытым". Среди участников будут спикер Майк Джонсон, лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Байден неделями просил Конгресс предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины в ее войне против России, предупреждая, что невыполнение этого будет историческим провалом, который может угрожать глобальной и внутренней безопасности.

Ранее в этом месяце Сенат подавляющим большинством голосов принял финансирование национальной безопасности, которое включало деньги для Украины, Израиля и индийско-тихоокеанских союзников, но Джонсон снова дал понять, что законопроект не будет проголосован в Палате представителей, поскольку в нем отсутствуют желаемые положения о границе. Ранее Джонсон отклонил предложение, которое включало меры безопасности на границе.

Последний раз Байден принимал лидеров Конгресса в Белом доме в январе, когда он так же подталкивал законодателей финансировать Украину в ее борьбе с Россией.

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