Министр иностранных дел Польши призвал Соединенные Штаты поддержать Украину, заявив, что он расскажет спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, что на кону стоит доверие к США. Отвечая на вопрос CNN в эфире программы Fareed Zakaria GPS, что бы он сказал Джонсону, если бы имел возможность поговорить с ним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил: "Я бы сказал, как бывший спикер нынешнему спикеру, - это судьба Украины, вас умоляет замученный народ Украины, но на карту поставлено и доверие к США", передает УНН.

Детали

Президент Соединенных Штатов во время войны приехал в Киев с историческим визитом, установил штандарт Соединенных Штатов в центре Киева, сказав: "Вы союзник, мы сделаем все, что нужно, и сколько угодно, чтобы помочь вам продолжил Сикорский.

Слово Соединенных Штатов было сказано. Это должно сопровождаться действиями, поставками подчеркнул глава МИД Польши.

Сикорский в воскресенье отметил, что Украина продолжает борьбу с Россией, и заявил, что украинцы "теперь находятся в режиме обороны" после того, как победы над Россией стоили материальных средств и дополнительных людей.

Дополнение

Джонсон сталкивается с растущим давлением, чтобы принять заблокированный пакет иностранной помощи, который включает 60 миллиардов долларов помощи Украине для борьбы с Россией. Сенат принял законопроект о чрезвычайных расходах на оборону в размере 95 миллиардов долларов в начале этого месяца, почти через четыре месяца после того, как президент Байден направил Конгрессу свой запрос о финансировании Киева.

Мы должны ответить на атаку рф на языке, который понимает путин - Сикорский