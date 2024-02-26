Глава МИД Польши спикеру Джонсону об Украине: "На карту поставлено доверие к вашей стране"
Министр иностранных дел Польши заявил спикеру Джонсону, что поддержка Украины имеет решающее значение для сохранения доверия к США.
Израиль может отложить операцию в Рафахе
Израиль может отложить запланированную военную операцию в Рафахе, если достигнет соглашения с ХАМАС об освобождении заложников, но заявляет, что операция состоится в любом случае.
Лукашенко объявил, что будет баллотироваться снова в 2025 году
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2025 году после голосования на парламентских выборах 25 февраля.
The New York Times: директор ЦРУ тайно посетил Украину
Директор ЦРУ тайно посетил Украину в десятый раз с начала войны, чтобы успокоить украинское руководство на фоне задержек с утверждением американской помощи и опасений, что страну могут покинуть, как это произошло с Афганистаном.
На Харьковщине прогремела серия взрывов
По сообщениям, взрывы произошли в Харьковской области Украины.
В новых санкциях против РФ есть наработки Международной рабочей группы "Ермака-Макфола"
Новые пакеты санкций, введенные США, Канадой, Великобританией и ЕС против России, отражают работу Международной рабочей группы Ермака-Макфола.
Пуля из пистолета убийцы Джона Леннона выставлена на аукцион
Пуля, выпущенная из пистолета, из которого был убит Джон Леннон в 1980 году, будет продана на аукционе на следующей неделе.
Депардье снова обвиняют в сексуальном насилии
Женщина-декоратор обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном нападении на нее во время съемок фильма в Париже в 2021 году.
Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне
Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия, и был доставлен в больницу в критическом состоянии.
Стали известны последствия обстрела Днепра
Четверо гражданских в Днепре получили ранения в результате обстрелов, которые также повредили дома и транспортные средства.