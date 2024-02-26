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Глава МЗС Польщі спікеру Джонсону про Україну: «На карту поставлено довіру до вашої країни»

Київ • УНН

 • 33801 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі заявив спікеру Джонсону, що підтримка України має вирішальне значення для збереження довіри до США.

Глава МЗС Польщі спікеру Джонсону про Україну: «На карту поставлено довіру до вашої країни»

Міністр закордонних справ Польщі закликав Сполучені Штати підтримати Україну, заявивши, що він розповість спікеру Палати представників Майку Джонсону, що на кону стоїть довіра до США. Відповідаючи на питання CNN в ефірі програми Fareed Zakaria GPS, що б він сказав Джонсону, якби мав можливість поговорити з ним, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів: "Я б сказав, як колишній спікер нинішньому спікеру, — це доля України, вас благає замучений народ України, але на карту поставлено й довіру до США", передає УНН.

Деталі

Президент Сполучених Штатів під час війни приїхав до Києва з історичним візитом, встановив штандарт Сполучених Штатів у центрі Києва, сказавши: "Ви союзник, ми зробимо все, що потрібно, і скільки завгодно, щоб допомогти вам

продовжив Сікорський.

Слово Сполучених Штатів було сказано. Це має супроводжуватися діями, поставками

підкреслив голова МЗС Польщі.

Сікорський у неділю наголосив на тому, що Україна продовжує боротьбу з Росією, і заявив, що українці "тепер перебувають у режимі оборони" після того, як перемоги над Росією коштували матеріальних засобів і додаткових людей.

Доповнення

Джонсон стикається зі зростаючим тиском, щоб прийняти заблокований пакет іноземної допомоги, який включає 60 мільярдів доларів допомоги Україні для боротьби з Росією. Сенат прийняв законопроєкт про надзвичайні витрати на оборону в розмірі 95 мільярдів доларів на початку цього місяця, майже через чотири місяці після того, як президент Байден надіслав Конгресу свій запит про фінансування Києва.

Ми повинні відповісти на атаку рф мовою, яку розуміє путін - Сікорський03.01.24, 09:39 • 30428 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
Радослав Сікорський
CNN
Палата представників Сполучених Штатів Америки
Сенат Сполучених Штатів Америки
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