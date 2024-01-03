Ми повинні відповісти на атаку рф мовою, яку розуміє путін - Сікорський
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі закликає до посилення санкцій проти росії та надання Києву ракет дальнього радіусу дії у відповідь на ракетну атаку рф на Україну.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до відповіді росію та її президента владімира путіна за масовану ракетну атаку рф по Україні 2 січня. Про це він заявив у соцмережі X, пише УНН.
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Глава МЗС Польщі закликав посилити санкції проти рф, щоб москва не могла "створювати нову зброю з контрабандних компонентів", та надати Києву ракети дальнього радіуса дії, які дозволять Україні знищити пускові майданчики й командні центри.
Ми повинні відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє путін,
Нагадаємо
Президентка Словаччини Зузана Чапутова відреагувала на масований ракетний удар по території України з боку рф. Вона закликала передати Києву більше способів самозахисту.
У небі над Україною знищено 72 ракети, рф попередньо запустила 99 - Залужний02.01.24, 11:29 • 44343 перегляди