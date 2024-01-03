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Ми повинні відповісти на атаку рф мовою, яку розуміє путін - Сікорський

Ми повинні відповісти на атаку рф мовою, яку розуміє путін - Сікорський

Київ • УНН

 • 30426 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі закликає до посилення санкцій проти росії та надання Києву ракет дальнього радіусу дії у відповідь на ракетну атаку рф на Україну.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до відповіді росію та її президента владімира путіна за масовану ракетну атаку рф по Україні 2 січня. Про це він заявив у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Глава МЗС Польщі закликав посилити санкції проти рф, щоб москва не могла "створювати нову зброю з контрабандних компонентів", та надати Києву ракети дальнього радіуса дії, які дозволять Україні знищити пускові майданчики й командні центри.

Ми повинні відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє путін,

– заявив Сікорський.

Нагадаємо

Президентка Словаччини Зузана Чапутова відреагувала на масований ракетний удар по території України з боку рф. Вона закликала передати Києву більше способів самозахисту.

У небі над Україною знищено 72 ракети, рф попередньо запустила 99 - Залужний02.01.24, 11:29 • 44343 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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