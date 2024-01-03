Президентка Словаччини відреагувала на масований ракетний удар по України
Київ • УНН
Президент Словаччини Зузана Чапутова засуджує ракетні атаки Росії на Україну і закликає посилити оборонну підтримку Києва.
Президентка Словаччини Зузана Чапутова відреагувала на масований ракетний удар по території України з боку РФ. Вона закликала передати Києву більше способів самозахисту. Про це у вівторок, 2 січня, вона написала на платформі Х (Twitter), передає УНН.
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Ще один Новий рік, ще один злочин. Росія випустила рекордну кількість ракет і безпілотників по містах і селах України, щоб тероризувати мирне населення. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не продовжиться ще наступного року, — це надати Україні засоби, необхідні для самозахисту
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