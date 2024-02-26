У вівторок Байден прийме лідерів Конгресу для переговорів про витрати та фінансування України
Київ • УНН
Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, щоб обговорити надання додаткового фінансування Україні та запобігання закриття уряду.
Президент Байден планує прийняти чотирьох лідерів Конгресу в Білому домі у вівторок, де група обговорить фінансування України та зусилля, щоб запобігти закриттю уряду. Про це пише The Hill, передає УНН.
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У Білому домі заявили, що Байден підкреслить "терміновість прийняття двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження уряду відкритим". Серед учасників будуть спікер Майк Джонсон, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.
Байден тижнями просив Конгрес надати додаткове фінансування для підтримки України у її війні проти Росії, попереджаючи, що невиконання цього буде історичним провалом, який може загрожувати глобальній і внутрішній безпеці.
Раніше цього місяця Сенат переважною більшістю голосів ухвалив фінансування національної безпеки, яке включало гроші для України, Ізраїлю та індійсько-тихоокеанських союзників, але Джонсон знову дав зрозуміти, що законопроект не буде проголосований у Палаті представників, оскільки в ньому відсутні бажані положення про кордон. Раніше Джонсон відхилив пропозицію, яка включала заходи безпеки на кордоні.
Востаннє Байден приймав лідерів Конгресу в Білому домі в січні, коли він так само підштовхував законодавців фінансувати Україну в її боротьбі з Росією.
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