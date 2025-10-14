Спикер Палаты представителей США Джонсон не исключает самый долгий в истории шатдаун

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон в понедельник предположил, что приостановка работы федерального правительства (шатдаун) может стать самой продолжительной в истории, заявив, что он "не будет вести переговоры" с демократами, пока они не откажутся от своих требований в сфере здравоохранения и не возобновят работу, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

На 13-й день шатдауна спикер заявил, что ему неизвестны подробности увольнения тысяч федеральных служащих администрацией Трампа. Это крайне необычное массовое увольнение, которое, как указано, широко рассматривается как способ воспользоваться остановкой работы и сократить масштабы деятельности правительства. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил о предстоящих "болезненных" сокращениях, несмотря на иски профсоюзов работников.

"Мы приближаемся к одному из самых продолжительных шатдаунов в истории Америки", - заявил Джонсон.

Поскольку финала пока не видно, ожидается, что шатдаун будет продолжаться в непредсказуемом будущем, пишет издание. Шатдаун привел к остановке обычной работы правительства, закрытию музеев Смитсоновского института и других знаковых культурных учреждений, а также к перебоям в работе аэропортов из-за сбоев в работе рейсов, что еще больше усилило неопределенность и без того нестабильной экономики.

Палата представителей США не проводит законодательную сессию, поскольку Джонсон отказался отозвать законодателей обратно в Вашингтон. Сенат, закрытый в понедельник в связи с федеральным праздником, возобновит работу во вторник. Однако сенаторы оказались в тупике из-за проваленных голосований, поскольку демократы не желают уступать своим требованиям относительно здравоохранения, отмечает издание.

Джонсон поблагодарил президента США Дональда Трампа за обеспечение выплаты заработной платы военнослужащим на этой неделе, что сняло один из основных факторов, который мог подтолкнуть стороны сесть за стол переговоров. Береговая охрана США также получает зарплату, подтвердил в понедельник высокопоставленный представитель администрации.

В то же время, как указано, в конце октября государственные служащие, получающие ежемесячную зарплату, включая тысячи помощников из Палаты представителей, останутся без зарплаты.

По сути, шатдаун - это дебаты в палате о политике здравоохранения, в частности о субсидиях согласно закону о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care Act), срок действия которых истекает для миллионов американцев, которые полагаются на государственную помощь при покупке собственных полисов медицинского страхования на биржах Obamacare. Демократы требуют продления субсидий, но республиканцы утверждают, что этот вопрос можно решить позже.

В понедельник Джонсон заявил, что, учитывая, что в Obamacare уже зарегистрировались 24 миллиона человек, что является рекордом, республиканцы вряд ли снова пойдут по этому пути, отметив, что у него до сих пор сохраняется "посттравматическое стрессовое расстройство" после того неудачного момента.

"Можем ли мы полностью отменить и заменить Obamacare? Многие из нас сейчас относятся к этому скептически, поскольку корни этой системы очень глубоки", - сказал Джонсон.

Спикер-республиканец настаивает, что его партия готова обсуждать вопросы здравоохранения с демократами этой осенью до окончания срока действия субсидий в конце года. Но сначала, по его словам, демократы должны согласиться на возобновление работы правительства.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что на фоне того, как республиканцы фактически держат палату закрытой уже четвертую неделю, никаких реальных переговоров не ведется. Их "нигде не найти", сказал он в эфире MSNBC.

На фоне того, как Конгресс и Белый дом зашли в тупик, некоторые рассматривают конец месяца как следующий потенциальный срок для возобновления работы правительства, пишет издание.

Прекращение поставок оружия из США из-за шатдауна: в МИД Украины отреагировали

Тем временем, как пишет Reuters, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что шатдаун начинает влиять на экономику страны.

"Это становится серьезным. Это начинает влиять на реальную экономику", - сказал он в эфире Fox Business Network, не предоставляя дополнительных подробностей.