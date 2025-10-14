$41.610.01
Спікер Палати представників США Джонсон не виключає найдовший в історії шатдаун

Київ • УНН

 • 1540 перегляди

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не вестиме переговори з демократами щодо шатдауну, доки вони не відмовляться від вимог у сфері охорони здоров'я. Він припустив, що призупинення роботи федерального уряду може стати найтривалішим в історії США.

Спікер Палати представників США Джонсон не виключає найдовший в історії шатдаун

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон у понеділок припустив, що призупинення роботи федерального уряду (шатдаун) може стати найтривалішим в історії, заявивши, що він "не вестиме переговори" з демократами, поки вони не відмовляться від своїх вимог у сфері охорони здоров'я і не відновлять роботу, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

На 13-й день шатдауну спікер заявив, що йому невідомі подробиці звільнення тисяч федеральних службовців адміністрацією Трампа. Це вкрай незвичайне масове звільнення, яке, як вказано, широко розглядається як спосіб скористатися зупинкою роботи та скоротити масштаби діяльності уряду. Віцепрезидент США Джей Ді Венс попередив про майбутні "болючі" скорочення, попри позови профспілок працівників.

"Ми наближаємося до одного з найтриваліших шатдаунів в історії Америки", - заявив Джонсон.

Оскільки фіналу поки не видно, очікується, що шатдаун продовжуватиметься у непередбачуваному майбутньому, пише видання. Шатдаун призвів до зупинки звичайної роботи уряду, закриття музеїв Смітсонівського інституту та інших знакових культурних установ, а також до перебоїв у роботі аеропортів через збої в роботі рейсів, що ще більше посилило невизначеність і без того нестабільної економіки.

Палата представників США не проводить законодавчу сесію, оскільки Джонсон відмовився відкликати законодавців назад до Вашингтона. Сенат, закритий у понеділок у зв'язку із федеральним святом, відновить роботу у вівторок. Однак сенатори опинилися в безвиході через провалені голосування, оскільки демократи не бажають поступатися своїми вимогами щодо охорони здоров'я, зазначає видання.

Джонсон подякував президенту США Дональду Трампу за забезпечення виплати заробітної плати військовослужбовцям цього тижня, що зняло один із основних факторів, який міг підштовхнути сторони сісти за стіл переговорів. Берегова охорона США також одержує зарплату, підтвердив у понеділок високопоставлений представник адміністрації. 

Водночас, як вказано, наприкінці жовтня державні службовці, які одержують щомісячну зарплату, включаючи тисячі помічників з Палати представників, залишаться без зарплати.

По суті, шатдаун - це дебати у палаті про політику охорони здоров'я, зокрема про субсидії згідно із законом про доступне медичне обслуговування (Affordable Care Act), термін дії яких спливає для мільйонів американців, які покладаються на державну допомогу при купівлі власних полісів медичного страхування на біржах Obamacare. Демократи вимагають продовження субсидій, але республіканці стверджують, що це питання можна вирішити пізніше.

У понеділок Джонсон заявив, що, враховуючи, що в Obamacare вже зареєструвалися 24 мільйони людей, що є рекордом, республіканці навряд чи знову підуть цим шляхом, зазначивши, що у нього досі зберігається "посттравматичний стресовий розлад" після того невдалого моменту.

"Чи можемо ми повністю скасувати та замінити Obamacare? Багато хто з нас зараз ставиться до цього скептично, оскільки коріння цієї системи дуже глибоке", - сказав Джонсон.

Спікер-республіканець наполягає, що його партія готова обговорювати питання охорони здоров'я з демократами цієї осені до закінчення терміну дії субсидій наприкінці року. Але спочатку, за його словами, демократи мають погодитись на відновлення роботи уряду.

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джефріс заявив, що на тлі того, як республіканці фактично тримають палату закритою вже четвертий тиждень, жодних реальних переговорів не ведеться. Їх "ніде не знайти", сказав він в ефірі MSNBC.

На тлі того, як Конгрес і Білий дім зайшли в глухий кут, деякі розглядають кінець місяця як наступний потенційний термін для відновлення роботи уряду, пише видання.

Припинення поставок зброї зі США через шатдаун: у МЗС України відреагували 03.10.25, 15:15

Тим часом, як пише Reuters, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що шатдаун починає впливати на економіку країни.

"Це стає серйозним. Це починає впливати на реальну економіку", - сказав він в ефірі Fox Business Network, не надаючи додаткових подробиць.

Юлія Шрамко

