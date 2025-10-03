$41.280.05
Ексклюзив
12:39 • 2050 перегляди
10:33 • 8088 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
12:36 • 3492 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 8088 перегляди
3 жовтня, 06:22 • 15856 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Ексклюзив
09:51 • 20175 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 23435 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 17785 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 18571 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 15856 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15175 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18067 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Припинення поставок зброї зі США через шатдаун: у МЗС України відреагували

Київ • УНН

 • 680 перегляди

Георгій Тихий спростував інформацію про зупинку поставок зброї через шатдаун у США. Переговори щодо угоди про безпілотники тривають за планом, поставки надходять.

Припинення поставок зброї зі США через шатдаун: у МЗС України відреагували

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію про те, що через шатдаун у США українські війська перестануть отримувати зброю. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Неправда. Переговори між Україною та США про угоду щодо безпілотників йдуть за планом, і поставки продовжують надходити

- написав він.

Контекст

The Telegraph повідомляв, що через шатдаун у США Україна може зіткнутися з суттєвими затримками у постачанні зброї. У матеріалі також повідомлялось, що з огляду на ситуацію інші українські делегації, які найближчими тижнями мали прибути до США, тепер переглядають свої плани на майбутній час.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом порушив питання передачі Києву далекобійних озброєнь. Він зазначив, що все залежатиме від рішення Трампа.

Водночас постачання далекобійних ракет, зокрема Tomahawk, залишається під сумнівом. Причина - обмежені запаси та ризики ескалації.

Євген Устименко

