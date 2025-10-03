Припинення поставок зброї зі США через шатдаун: у МЗС України відреагували
Київ • УНН
Георгій Тихий спростував інформацію про зупинку поставок зброї через шатдаун у США. Переговори щодо угоди про безпілотники тривають за планом, поставки надходять.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію про те, що через шатдаун у США українські війська перестануть отримувати зброю. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Неправда. Переговори між Україною та США про угоду щодо безпілотників йдуть за планом, і поставки продовжують надходити
Контекст
The Telegraph повідомляв, що через шатдаун у США Україна може зіткнутися з суттєвими затримками у постачанні зброї. У матеріалі також повідомлялось, що з огляду на ситуацію інші українські делегації, які найближчими тижнями мали прибути до США, тепер переглядають свої плани на майбутній час.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом порушив питання передачі Києву далекобійних озброєнь. Він зазначив, що все залежатиме від рішення Трампа.
Водночас постачання далекобійних ракет, зокрема Tomahawk, залишається під сумнівом. Причина - обмежені запаси та ризики ескалації.