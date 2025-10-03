Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Київ • УНН
Шатдаун у США може призвести до значних затримок у постачанні зброї Україні, оскільки зустрічі української делегації з американськими посадовцями були зірвані. Українські делегації переглядають свої плани візитів до США на тлі "масових атак безпрецедентної інтенсивності" з боку рф.
Через шатдаун у США Україна може зіткнутися з суттєвими затримками у постачанні зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Деталі
Цього тижня були зірвані кілька зустрічей української делегації з американськими посадовцями - за даними видання, їх попрохали "залишитися вдома".
Всі майбутні проєкти трохи постраждали, тому що представники Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не проводять зустрічей. Ми втрачаємо час через це закриття
Крім того, з огляду на шатдаун у США, інші українські делегації, що найближчими тижнями мали прибути до США, тепер переглядають свої плани на майбутній час.
Водночас Україна на тлі шатдауну у США стикається "масовими атаками безпрецедентної інтенсивності" з боку рф.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом порушив питання передачі Києву далекобійних озброєнь. Він зазначив, що все залежатиме від рішення Трампа.
Водночас постачання далекобійних ракет, зокрема Tomahawk, залишається під сумнівом. Причина - обмежені запаси та ризики ескалації.