Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph

Через шатдаун у США Україна може зіткнутися з суттєвими затримками у постачанні зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Цього тижня були зірвані кілька зустрічей української делегації з американськими посадовцями - за даними видання, їх попрохали "залишитися вдома".

Всі майбутні проєкти трохи постраждали, тому що представники Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не проводять зустрічей. Ми втрачаємо час через це закриття