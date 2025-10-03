Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Киев • УНН
Шатдаун в США может привести к значительным задержкам в поставках оружия Украине, поскольку встречи украинской делегации с американскими чиновниками были сорваны. Украинские делегации пересматривают свои планы визитов в США на фоне "массовых атак беспрецедентной интенсивности" со стороны рф.
Из-за шатдауна в США Украина может столкнуться с существенными задержками в поставках оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Детали
На этой неделе были сорваны несколько встреч украинской делегации с американскими чиновниками - по данным издания, их попросили "остаться дома".
Все будущие проекты немного пострадали, потому что представители Пентагона, Государственного департамента и Белого дома не проводят встреч. Мы теряем время из-за этого закрытия
Кроме того, учитывая шатдаун в США, другие украинские делегации, которые в ближайшие недели должны были прибыть в США, теперь пересматривают свои планы на будущее.
В то же время Украина на фоне шатдауна в США сталкивается с "массовыми атаками беспрецедентной интенсивности" со стороны рф.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом поднял вопрос передачи Киеву дальнобойных вооружений. Он отметил, что все будет зависеть от решения Трампа.
В то же время поставки дальнобойных ракет, в частности Tomahawk, остается под вопросом. Причина - ограниченные запасы и риски эскалации.