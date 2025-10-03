Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph

$41.220.08
48.370.07
ukenru
06:14 • 1832 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 9430 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 25520 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 48791 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 40538 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 30686 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 29589 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 28494 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 31243 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 32045 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярные новости
Нидерланды выступили против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС2 октября, 21:21 • 8614 просмотра
СБУ разоблачила торговцев оружием в четырех областях УкраиныPhoto2 октября, 22:18 • 11460 просмотра
Принудительную эвакуацию семей с детьми расширят на Харьковщине3 октября, 00:36 • 16281 просмотра
Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов - Reuters01:34 • 12598 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 9480 просмотра
публикации
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 10020 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 34946 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 43318 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 44516 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 56142 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Александр Сырский
Билл Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Дания
Реклама
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 18970 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 62236 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 70099 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 51109 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 53464 просмотра
Актуальное
Truth Social
Дассо Мираж 2000
Dassault Rafale
АК-74
Шахед-136

Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Шатдаун в США может привести к значительным задержкам в поставках оружия Украине, поскольку встречи украинской делегации с американскими чиновниками были сорваны. Украинские делегации пересматривают свои планы визитов в США на фоне "массовых атак беспрецедентной интенсивности" со стороны рф.

Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph

Из-за шатдауна в США Украина может столкнуться с существенными задержками в поставках оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

На этой неделе были сорваны несколько встреч украинской делегации с американскими чиновниками - по данным издания, их попросили "остаться дома".

Все будущие проекты немного пострадали, потому что представители Пентагона, Государственного департамента и Белого дома не проводят встреч. Мы теряем время из-за этого закрытия

- сообщили The Telegraph источники в правительстве Украины.

Кроме того, учитывая шатдаун в США, другие украинские делегации, которые в ближайшие недели должны были прибыть в США, теперь пересматривают свои планы на будущее.

В то же время Украина на фоне шатдауна в США сталкивается с "массовыми атаками беспрецедентной интенсивности" со стороны рф.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом поднял вопрос передачи Киеву дальнобойных вооружений. Он отметил, что все будет зависеть от решения Трампа.

В то же время поставки дальнобойных ракет, в частности Tomahawk, остается под вопросом. Причина - ограниченные запасы и риски эскалации.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина