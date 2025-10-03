Прекращение поставок оружия из США из-за шатдауна: в МИД Украины отреагировали
Киев • УНН
Георгий Тихий опроверг информацию об остановке поставок оружия из-за шатдауна в США. Переговоры по соглашению о беспилотниках продолжаются по плану, поставки поступают.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг информацию о том, что из-за шатдауна в США украинские войска перестанут получать оружие. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Неправда. Переговоры между Украиной и США о соглашении по беспилотникам идут по плану, и поставки продолжают поступать
Контекст
The Telegraph сообщал, что из-за шатдауна в США Украина может столкнуться с существенными задержками в поставках оружия. В материале также сообщалось, что, учитывая ситуацию, другие украинские делегации, которые в ближайшие недели должны были прибыть в США, теперь пересматривают свои планы на будущее.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом поднял вопрос передачи Киеву дальнобойных вооружений. Он отметил, что все будет зависеть от решения Трампа.
В то же время поставки дальнобойных ракет, в частности Tomahawk, остаются под сомнением. Причина - ограниченные запасы и риски эскалации.