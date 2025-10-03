Прекращение поставок оружия из США из-за шатдауна: в МИД Украины отреагировали

$41.280.05
48.500.13
ukenru
10:33 • 6076 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 18357 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 21800 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 17168 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 18158 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 15711 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15082 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18029 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30850 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52541 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
77%
755мм
Популярные новости
РФ, вероятно, возобновила тайные поставки оружия из Северной КореиPhoto3 октября, 03:06 • 9408 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto3 октября, 03:34 • 21572 просмотра
Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики3 октября, 05:27 • 7782 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 31617 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 13816 просмотра
публикации
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:51 • 18357 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 21800 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 31755 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 46140 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 53963 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Полтавская область
Государственная граница Украины
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 13955 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 25575 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 68671 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 76342 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 56899 просмотра
Актуальное
Forbes
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер

Прекращение поставок оружия из США из-за шатдауна: в МИД Украины отреагировали

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Георгий Тихий опроверг информацию об остановке поставок оружия из-за шатдауна в США. Переговоры по соглашению о беспилотниках продолжаются по плану, поставки поступают.

Прекращение поставок оружия из США из-за шатдауна: в МИД Украины отреагировали

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг информацию о том, что из-за шатдауна в США украинские войска перестанут получать оружие. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Неправда. Переговоры между Украиной и США о соглашении по беспилотникам идут по плану, и поставки продолжают поступать

- написал он.

Контекст

The Telegraph сообщал, что из-за шатдауна в США Украина может столкнуться с существенными задержками в поставках оружия. В материале также сообщалось, что, учитывая ситуацию, другие украинские делегации, которые в ближайшие недели должны были прибыть в США, теперь пересматривают свои планы на будущее.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом поднял вопрос передачи Киеву дальнобойных вооружений. Он отметил, что все будет зависеть от решения Трампа.

В то же время поставки дальнобойных ракет, в частности Tomahawk, остаются под сомнением. Причина - ограниченные запасы и риски эскалации.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Министерство иностранных дел Украины
Украина