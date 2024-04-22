Пакет помощи Украине и российский воздушный террор тысячами ракет: Зеленский поговорил с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом. Речь шла о российском воздушном терроре тысячами ракет, ударе по харьковской телебашне, пакете помощи США и подписании двустороннего соглашения по безопасности, передает УНН.

Провел телефонный разговор с Президентом США Джо Байденом по итогам голосования в Палате представителей. Президент заверил, что в случае одобрения и Сенатом немедленно подпишет закон. Я благодарен Джо Байдену за неослабевающую поддержку Украины и за настоящее глобальное лидерство - сообщил Зеленский.

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Глава украинского государства также отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса. Другое решение Палаты представителей - разрешить конфискацию российских активов - посылает мощный сигнал всем нашим партнерам.

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Рассказал Президенту Байдену о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора. Это четкое намерение россии сделать город непригодным для жизни. Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения Президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности - добавил Президент.

Также лидеры Украины и США обсудили подписание двустороннего соглашения по безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира.